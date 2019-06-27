27.06.2019 10:07
Haberler » Ekonomi » Haber

Ekonomik güven endeksi Haziran'da arttı

Ekonomik güven endeksi Haziran

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında yüzde 7,6 oranında artarak 83,4 oldu.

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında yüzde 7,6 oranında artarak 83,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Haziran ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 77,5 iken, Haziran ayında yüzde 7,6 oranında artarak 83,4 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Haziran ayında tüketici güven endeksi 57,6 değerine, reel kesim güven endeksi 99,6 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 85,4 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 93,2 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 50,4 değerine yükseldi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu , Ekonomi

Son Dakika Haberleri
11:17 'ABD-Çin ticaret savaşı Türk kirazına yarayabilir'
11:17 KDK tavsiye verdi müfettişin performans notu yükseldi
11:16 Çukurova'da ayçiçeği bereketi
11:15 AOSB'de İngilizce kursu
11:15 Emekli maaşını TEB'e taşıyanlara bin liraya varan promosyon
11:15 Ford Otosan'a CLEPA İnovasyon Ödülü
11:11 "Kuzu göbeği"nin kilogramı 250 avroya ihraç ediliyor