27.06.2019 10:06
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Ekonomik güven endeksi Haziran'da yüzde 7.6 artışla 83.4'e yükseldi

Ekonomik güven endeksi Haziran

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayındaki 77.5 düzeyinden, Haziran ayında yüzde 7.6 artışla 83.4'e yükseldi.

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayındaki 77.5 düzeyinden, Haziran ayında yüzde 7.6 artışla 83.4'e yükseldi.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) verilerine göre, Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Ekonomi

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