Ekonomik güven endeksi Şubat'ta 0.5 artışla 97.5 düzeyinde

Ekonomik güven endeksi Ocak ayındaki 97.1 düzeyinden, Şubat'ta yüzde 0.5 artarak 97.5 düzeyine yükseldi.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Geçen aya göre Şubat ayında;

- tüketici güven endeksi yüzde 2.7 azalarak 57.3 değerine,

- perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2.0 azalarak 102.9 değerine,

- inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5.7 azalarak 74.5 değerine gerilerken,

- reel kesim güven endeksi 0.3 artışla 106.7 değerine,

- hizmet sektörü güven endeksi yüzde 3.4 artışla 98.5 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks.

Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmıyor.

Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor.