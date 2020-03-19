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Ekonomik İstikrar Kalkanı EGİAD değerlendirmesi

EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi.

19.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:05
Ekonomik İstikrar Kalkanı EGİAD değerlendirmesi

KOBİ'lerin kredi borçlarının ertelenmesi, Kredi Garanti Fonu (KGF) limitlerininartırılması, temerrüde düşen firmalara mücbir sebep kaydı düşülmesi,ihracatçının desteklenmesi ve çeşitli sektörlerde KDV ve SGK primlerininertelenmesi piyasada nakit akışını artıracaktır. Ancak, açıklanan paketebakıldığı zaman, virüsün etkilerinin 2-3 ayda geride bırakılacağı öngörülmüşgibi bir algı oluşuyor. Eğer virüsün etkisinin aynı şiddette devamı olursa,firmaların nakit akışına yapılacak desteklerin devam edeceğini ve bu süreçtenetkilenen başta kültür sanat olmak üzere, hizmet sektörü ve bu alanlarda faaliyettebulunan işletmelerle, sanatçıların, işsiz kalan kişilerin ve zanaatkarların dadestekleneceği bir paketi de ileriki günlerde görmek isteriz. Destek topyeküntüm sektörleri kapsamalıdır. Zira virüsün sosyo ekonomik etkileri tüm ülkeyisarmaktadır. Dünyayı derinden sarsan ve olağanüstü günlerin yaşandığı şudönemde herkese büyük sorumluluk düşüyor. Bizi koronavirüsten koruyacak olan enbüyük güç, toplumsal dayanışmamız olacaktır. Bu kapsamda devletin aldığıtedbirler toplumsal huzur ve iş dünyası için büyük önem taşımakta. İş dünyasıolarak bizlere düşen işçilerimize sahip çıkmak, üretime devam etmektir" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Güncel

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