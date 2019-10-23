"Ekonomik kriz var, yandık bittik" diyenlere ders niteliğinde sözler!

Haberler.com'un da içinde bulunduğu birçok markayı bünyesinde bulunduran Yenimedya Elektronik Yayıncılık CEO'su başarılı iş kadını Sümeyra Teymur, güzel oyuncu Semra Güzel'in sorularını yanıtladı.

"BU DÖNEMDE İŞİMİZE DAHA FAZLA SARILDIK"

Son derece renkli geçen programda dijital medya serüvenini ve sektördeki başarılarının sırlarını anlatan Sümeyra Teymur, "Ekonomik kriz var, yandık bittik" diyenlere de ders niteliğinde öğütlerde bulundu. Ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimizde vurgu yapan Teymur, "İşverenlerin bu dönemlerde daha fazla çalışması gerektiğini düşünüyorum. Ancak biz çalışırsak ülke kalkınır. Herkes 'ekonomik kriz var' deyip bir köşeye çekilirse o zaman bu kriz daha da büyür. Bizler bu dönemde işimize daha fazla sarıldık. Üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" dedi.

13 YILDIR DİJİTAL YAYINCILIK SEKTÖRÜNÜN İÇİNDE

Konuşmasının devamında yaklaşık 13 yıldır dijital yayıncılık sektörünün içerisinde olduğunu vurgulayan Teymur, "Dijital yayıncılık sektörüne çok erken başladık. Büyük gazeteler dahi online yayıncılık işini yapmaya başlamadan önce Haberler.com gibi güzel bir domain alıp bu işi yapmaya başladık. Bu aslında ileriye dönük çok isabetli bir öngörüydü" şeklinde konuştu.

Son derece renkli geçen röportajın tamamını izlemek için yukarıdaki linke tıklayıp Youtube sayfasına gidebilirsiniz.