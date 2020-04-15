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Ekonomik önlem paketi, komisyonda görüşülmeye başlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, koronavirüsle mücadele kapsamında hazırlanan 15 maddeden oluşan ekonomik tedbirlere ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri başladı.

15.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:54
Ekonomik önlem paketi, komisyonda görüşülmeye başlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, koronavirüsle mücadele kapsamında hazırlanan 15 maddeden oluşan ekonomik tedbirlere ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan ve 15 maddeden oluşan ekonomik tedbirlere ilişkin yasa teklifini görüşmek üzere toplandı. Teklif ile İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenecek geçici maddeyle koronavirüs nedeniyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk testinin tamamlanması beklenmeden, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecek. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamındaki tüm toplu sözleşme, grev ve lokavtlar 3 ay süreyle durdurulacak. Durdurma süresince, kanunda yer alan süreler de işlemeyecek. Cumhurbaşkanı bu süreyi 3 ay uzatabilecek.

İŞTEN ÇIKARMALARA 3 AY YASAKLANACAK

Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, kanunun  yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecek. 3 aylık süre içerisinde işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek. Bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmak, işçiye geçerli sebebe dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecek. İş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecek. Cumhurbaşkanı, 3 aylık süreyi 6 aya kadar uzatabilecek.

ALACAKLAR ERTELENECEK

Ekonomik tedbirler çerçevesinde hazırlanan yasa teklifi pek çok esnaf ve işletmeciye de kolaylıklar getiriyor. Teklif ile bazı alacakların ertelenmesi de öngörülüyor. Teklif ile Covid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle; hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedelleri, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından bu süre 3 ay uzatılabilecek. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecek. Turizm tesisi maksadıyla verilen izinler hariç olmak üzere devlet ormanlarında gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına verilen izinler ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiraya verilen mesire yerleri ve taşınmazlardan 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenecek, Bakanlık bu süreyi 3 aya kadar uzatabilecek.

'RUHSAT, İZİN, HAT KİRASI BORÇLARI ERTELENECEK'

Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, 3 aylık süreyle sınırlı olmak üzere belediye meclisi kararıyla; gelir desteği ödemesi yapılabilecek. Bu dönemdeki ruhsat, izin, hat kirası borçları faizsiz olarak 3 ay ertelenecek. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacak. Öte yandan, teklifin yarın Genel Kurul'da görüşülmesi planlanıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Politika
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