Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ekonomik paketlerdeki güncel gelişmeler KTO'nun internet sitesinde

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, korona virüs kapsamında çıkarılan ekonomik paketlerdeki güncel gelişmelerin Konya Ticaret Odası'nın internet sitesinden takip edilebildiğini belirterek, "İçinde bulunduğumuz süreçte üyelerimiz talep, sorun ve çözüm önerilerini ilgili...

30.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:44
Ekonomik paketlerdeki güncel gelişmeler KTO'nun internet sitesinde
Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, korona virüs kapsamında çıkarılan ekonomik paketlerdeki güncel gelişmelerin Konya Ticaret Odası'nın internet sitesinden takip edilebildiğini belirterek, "İçinde bulunduğumuz süreçte üyelerimiz talep, sorun ve çözüm önerilerini ilgili kurumlara aktarılmak üzere watsapp, e-posta ve telefonla Odamıza bildirebilirler" dedi.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk yeni tip Korona virüsten (Covid-19) etkilenen işletmelere yönelik açıklanan ekonomi paketleriyle ilgili güncel gelişmelerin Konya Ticaret Odası'nın internet sitesinde takip edilebildiğini belirterek Oda üyelerinin dijital iletişim kanallarından paketlerle ilgili her türlü görüş ve sorularını aktarabileceklerini söyledi.

Başkan Öztürk, "Korona virüs nedeniyle zor günler geçirdiğimiz bu dönemde Konya Ticaret Odası olarak, resmi kurumlarımızın da sürekli hatırlattığı "Mesafeyi Koru" isteğine, üyelerimizin işlemlerini online ortamda yapabilmelerine daha fazla imkan sağlayarak yardımcı oluyoruz. Üyelerimiz, odamızın internet adresi www.kto.org.tr üzerinden "Online İşlemler" menüsü ile Faaliyet Belgesi, Oda Kayıt Belgesi, Aidat Sorgulama ve Ödeme, Üye Sorgulama hizmetlerini odamıza gelmeden gerçekleştirebilirler. Bununla birlikte; devletimizin Korona virüs kapsamında çıkardığı ekonomik paketlerdeki güncel gelişmeler başta olmak üzere devlet destekleri, teşvikler, araştırma raporları, son yönetmelik ve genelgelere de web sitemizden ulaşılabilir. Tüm üyelerimiz, odamızın Android veya IOS uygulamalarını telefonlarına yükleyerek, web sitemiz üzerinden yapılan işlemleri cep telefonları vasıtası ile bulundukları yerden rahatlıkla yapabilmektedir. Korona virüs salgını nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren üyelerimizden gelen sorunlar, talepler ve çözüm önerilerini ilgili bütün kurum ve kuruluşlara aktarmaya devam ediyoruz. İş aleminin aktardığı taleplere karşı devletimizin açıkladığı ekonomik tedbirler internet sitemizden güncel olarak takip edilebilmektedir. Üyelerimiz paketlerde yer alan maddelerle ilgili tüm sorularını ayrıca talep ve görüşlerini ilgili kurumlara aktarılmak üzere watsapp, e posta ve telefonla odamıza bildirebilirler. Bu zor günleri, devletimizin açıkladığı ekonomik paketler ve her bir vatandaşımızın uyguladığı şahsi tedbirler ile en kısa sürede atlatmayı temenni ediyoruz" dedi.

Konya Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamada "7/24 Online İşlemler" ve "Korona Destek" konularında www.kto.org.tr'den ayrıntılı bilginin alınabileceği ifade edilerek, Oda üyeleri koronadestek@kto.org.tr e.posta adresinden, 0 532 404 92 99 no.lu whatsapp hattından ve (0332) 221 5292 nolu telefondan Korona virüs kapsamında çıkarılan ekonomik paketlerdeki güncel gelişmelerle ilgili soru ve görüşlerini iletebilirler. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Selçuk Öztürk , Konya, Ekonomi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Ekonomik paketlerdeki güncel gelişmeler KTO'nun internet sitesinde - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Ekonomi
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar haftaya hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar haftaya hareketli başladı! İşte son durum
2 milyon haneye yapılacak 1.000’er liralık ödemenin tarihi belli oldu Ekonomi
2 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık ödemenin tarihi belli oldu
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten Ekonomi
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek Ekonomi
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet’ten alınabilecek Ekonomi
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet'ten alınabilecek
Uzmanlar koronavirüse karşı ’Sarımsak tüketin’ dedi, fiyatlar uçtu Ekonomi
Uzmanlar koronavirüse karşı "Sarımsak tüketin" dedi, fiyatlar uçtu

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:29: G20 ticaret bakanları "tedarik zincirini" görüşecek - Ekonomi 13:28: Fiyatı artan ete iki kat talep geliyor - Ekonomi 13:26: PANPET tır filosu her geçen yıl daha da gençleşiyor - Ekonomi 13:18: Kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamı genişletildi - Ekonomi 13:16: Piyasalarda gün ortası - Ekonomi 13:14: Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı - Haberler 12:36: Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı - Ekonomi 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:41: Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak - Ekonomi 11:31: Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi - Ekonomi 11:27: İmamoğlu, yeni kampanyanın startını verdi! Varlıklı aileler, sıkıntı çeken ailelere yardım edecek - Ekonomi 11:18: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi