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Ekonomik sıkıntı yaşayan turizmci ölmek istedi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir süredir ekonomik sıkıntı içinde olduğu öğrenilen turizmci iş adamı Ahmet İhsan Ö. intihar girişiminde bulundu.

04.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:07Ekonomik sıkıntı yaşayan turizmci ölmek istedi
'ın ilçesinde bir süredir ekonomik sıkıntı içinde olduğu öğrenilen turizmci iş adamı Ahmet İhsan Ö. intihar girişiminde bulundu.

Kuşadası Türkmen Mahallesi, Nilüfer Sokakta meydana gelen olayda hem acentecilik hem de otel işletmeciliği yapan ama zor durumda kalarak mal varlığını yitiren turizmci Ahmet İhsan Ö. (68) intihar girişiminde bulundu. Vücuduna isabet eden saçmalar yüzünden kan kaybı yaşayan Ahmet İhsan Ö ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; maddi sıkıntı içinde olan Turkuaz seyahat acentası sahibi Ahmet İhsan Ö işyerinin bahçesinde göğsüne dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son vermek istedi. Ağır yaralanan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kuşadası Devlet Hastanesi'nde hemen ameliyata alınan sevilen turizmcinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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