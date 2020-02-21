Ekonomik sorunlar yaşayan Victoria's Secret'ın yüzde 55'lik hissesi Sycamore Partners'a satıldı

Ekonomik sorunlar yaşayan Victoria's Secret'ın yüzde 55'lik hissesinin satıldığı açıklandı. Limited Brands şirketi, sahibi olduğu dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret'ın 1.1 milyar dolar değerindeki yüzde 55'lik hissesini Sycamore Partners'a satmak üzere anlaştı.

Limited Brands şirketi yaptığı açıklamada, Victoria's Secret'ın kalan yüzde 45'lik kısmında genç-yetişkin odaklı üretim yapmaya devam edeceklerini duyurdu.

KURUCU, GÖREVİ BIRAKACAK

İki taraf arasında imzalanan anlaşmanın detaylarının perşembe günü açıklanması bekleniyor. Markanın kurucusu Leslie Wexner da görevini bırakacak.

L Brands çatısı altında Victoria's Secret, PINK ve Bath & Body Works gibi firmalar bulunuyor.

YILLIK SATIŞI 7 MİLYAR DOLARI BULUYOR

Yıllık satışı 2019 yılında 7 milyar doları bulan Victoria's Secret'ın hisseleri ise aynı dönemde yüzde 29'dan fazla düştü. 2015'te 29 milyar dolarlık değere sahip olan şirketin bugünkü piyasa değeri ise 6 milyar dolar düzeyine kadar indi.

GELENEKSEL ŞOVU İPTAL EDİLMİŞTİ

Her yıl gelenekselleşen ve 'yılın şovu' olarak aralık ayında gerçekleşen Victoria's Secret defilesi 2019'da iptal edilmişti.