"Ekonomik sorunların çözümü uygun siyasi şartlar gerektiriyor"

Katar
, Arap ülkelerinin karşılaştığı ekonomik sorunların çözümünün, iyi niyet ve ekonomik kalkınma için uygun siyasi şartların oluşturulmasını gerektirdiğini bildirdi.
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Doha
'nın, ABD
'nin Bahreyn
'in başkenti Manama
'da gelecek ay bölgedeki ekonomi ve yatırım durumları hakkında çalıştay düzenlenmesi davetini takip ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Doha yönetimi, bazıları bölgesel ve uluslararası jeopolitik şartlardan, bazıları da bölge ülkelerinin kurumsal ve ekonomik altyapısındaki problemlerden kaynaklanan büyük ekonomi ve yatırım sorunları olduğunu görüyor. Bu sorunların çözümü ise iyi niyet, bölgesel ve uluslararası oyuncuların çabalarının birleştirilmesi ve ekonomik kalkınma için uygun siyasi şartların oluşturulmasını gerektiriyor." denildi.
Bu şartların ise başta Filistin
davası olmak üzere bölge halklarını ilgilendiren meselelere adil siyasi çözümler bulunmaksızın gerçekleşmeyeceği aktarıldı.
Siyasi çözümlerin ise İsrail
işgalinin sona ermesi, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs
olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ve uluslararası kararlar uyarınca Filistinli mültecilerin zorla çıkarıldıkları topraklara dönüş hakkının verilmesiyle sağlanabileceği kaydedildi.
Açıklamada, Katar'ın değişmez ilkelerini koruyarak ve Filistin halkı ile Arap halklarının çıkarlarını gözeterek Arap bölgesinin karşılaştığı sorunların çözümüne katkı sağlamada çabalarını esirgemeyeceği ifade edildi.
"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon
ABD ile Bahreyn tarafından düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor. Beyaz Saray
basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.
Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), çalıştayın Filistin halkının menfaatlerine hizmet etmediğini belirterek, Filistin'in çalıştaya katılmayacağını açıkladı. Hamas
, Arap ülkelerine söz konusu çalıştaya katılmamaları çağrısında bulunmuş, Filistin İslami Cihad Hareketi de çalıştayı, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planının uygulanmasına hazırlık olarak nitelendirmişti.
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Kaynak: AA