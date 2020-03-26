Ekonomik tedbir paketi kanunlaştı muhalefet partileri hangi önerileri getirdi?

AK Parti'nin koronavirüsün ekonomiye etkilerini azaltmaya dönük olarak getirdiği tedbir paketi muhalefet partilerinin de verdiği destekle birkaç saat içinde Meclis'ten geçerek kanunlaştı. Muhalefet partileri ekonomik önlemler paketine destek vermekle birlikte yeterli bulmadı.

Kaynak: Dunya.com