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Ekonomik zorluk çekenlerin yardım talepleri telefon yoluyla alınıyor

Korona virüs salgınından oluşan ekonomik durum nedeniyle çalıştığı işini kaybeden, günlük yevmiye ile çalışan, halen işsiz durumda olan ya da zaruri ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken vatandaşların yardım talepleri telefon yoluyla alınıyor.

09.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:24
Ekonomik zorluk çekenlerin yardım talepleri telefon yoluyla alınıyor
Korona virüs salgınından oluşan ekonomik durum nedeniyle çalıştığı işini kaybeden, günlük yevmiye ile çalışan, halen işsiz durumda olan ya da zaruri ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken vatandaşların yardım talepleri telefon yoluyla alınıyor.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üzeri olan büyüklerimiz ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın, ihtiyaçlarının yerinde karşılanması, PTT ve banka ödemelerinin evlerinde yapılması amacıyla 112, 155 ve 156 Acil Çağrı numaralarına ilettiği taleplerini karşılamak üzere Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız bünyesinde Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulmuştur. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde İhtiyaç Sahibi Ailelere yönelik yardımlar da Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından vatandaşlarımıza yerinde ulaştırılmaktadır. Ayrıca, SSK emekli, dul ve yetim aylığı alanlara da talepleri olması halinde ödemeleri evlerinde yapılmaktadır" konuları hatırlatıldı. Ayrıca, söz konusu taleplere ilaveten, salgın nedeniyle oluşan ekonomik durum nedeniyle çalıştığı işini kaybeden, günlük yevmiye ile çalışan, halen işsiz durumda olan ya da zaruri ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken vatandaşların yardım talepleri telefon yoluyla alındığına dikkat çekilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın taleplerini iletmek üzere Valilik ve Kaymakamlık binalarına gelmelerine gerek bulunmamaktadır. İhtiyaç sahiplerinin taleplerini telefon yoluyla almak üzere, Sosyal Destek Çağrı Merkezi İletişim Hattı oluşturulmuştur. Vatandaşlarımız, taleplerini 112, 155 ve 156 Acil Çağrı numaraları yanında Battalgazi ve Yeşilyurt İlçelerimizde 444 94 86 nolu Malatya Valiliği Sosyal Destek Çağrı Merkezi iletişim numarasına iletebileceklerdir. Diğer İlçelerimizde yardım taleplerinin iletileceği numaralar belirtilmiştir. Vatandaşlarımızın, valilik ve Kaymakamlık binalarına gelmeden, taleplerini belirtilen numaraları arayarak iletmeleri rica olunur" denildi.

İlçelerde başvurulacak telefon numaralarının Malatya valiliği web sitesinden öğrenilebileceği kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya Valiliği, Güncel
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