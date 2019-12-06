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Ekonomist Erkin Şahinöz, konferansa katıldı

Ekonomist Erkin Şahinöz, ürün üretme konusunda bu coğrafyanın hiçbir eksiği olmadığını bildirdi.

06.12.2019 21:55 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:57
Ekonomist Erkin Şahinöz, ürün üretme konusunda bu coğrafyanın hiçbir eksiği olmadığını bildirdi.
Şahinöz, Ticaret Odası'nda düzenlenen konferansta, doğal kaynak zengini ülkelerden bazılarının büyüse bile gelişemediğini, kalkınamadığını dile getirdi.
Üretim yapanın değil, aynı anda hayal kurabilenin ayakta kaldığı bir dönemde yaşanıldığını vurgulayan Şahinöz, şunları kaydetti:
"Ürün üretme konusunda bu coğrafyanın hiçbir eksiği yok. Ancak ürün fabrikada üretiliyor ama marka dediğimiz şey zihinlerde üretiliyor. Ben bunları öldük, bittik demek için söylemiyorum ama bir çok meslek tehdit altında. Artık birçok rutin iş makinalar tarafından yapılıyor ve yapılacak. Bunu görmemiz lazım. Bu bizim işsiz kalacağımız anlamına gelmiyor. İnsan hiç bir zaman issiz kalmaz. Çünkü insan, makinanın hiçbir zaman sahip olamayacağı bir özelliğe sahip. İnsanda tutku var. Makinaya tutku yerleştirme imkanınız yok."
Dünyanın en büyük hava yolu firması ve turizm acentesi olan Thomas Cook yakın bir zamanda battığına değinen Şahinöz, "Çünkü çağa ayak uydurmadı. Tatil alışverişelerinin yüzde 74'ünün internet üzerinde yapıldığı bir dönemde Thomas Cook'un sadece Londra'da 506 acentesi bulunuyordu. Bu yüzden battı. Artık böyle birşey kalmadı." diye konuştu.
Konferansa Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve çok sayıda misafir katıldı.
Ekonomist Erkin Şahinöz, konferansa katıldı

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA


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