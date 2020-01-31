Haberler » Güncel » 'Ekonomiye Güç Katanlar Ödülü' PTT'nin - Haber

"Ekonomiye Güç Katanlar Ödülü" PTT'nin

180 yıllık tecrübesiyle ülkesine birçok alanda başarılı hizmet sunan PTT AŞ, Ekonomiye Güç Katanlar Ödülü'nün sahibi oldu.

31.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:38

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından düzenlenen "5. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini buldu.

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen "Anadolu Medya Ödülleri" töreni Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşti. Ulusal, yerel gazeteci ve Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarının katıldığı ayrıca basın mensuplarına farklı dallarda ödüllerin takdim edildiği törende Türkiye'nin önemli kuruluşlarından PTT AŞ'ye 'Ekonomiye Güç Katanlar Ödülü' takdim edildi.

180 yıllık geçmişiyle her alanda ulaşılabilir ve güvenli hizmet sunan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin (PTT AŞ) Genel Müdürü Hakan Gülten'e, bu anlamlı ödül Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, PTT, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli?
16:01  Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
15:49  Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?
15:38  Bilecik Belediye Başkanı kimdir? Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi
15:17  AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020
31.01.2020 21:45:28