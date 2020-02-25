Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Plan ve Bütçe Komisyonunda (3)

Vazife ve harp malulü gazilere, 5 bin iş günü ve 20 yıl sigortalılık süresini doldurmaları halinde ikinci maaş bağlanabilecek.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda 22 maddesi daha kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, 5 bin iş günü ve 20 yıl sigortalılık süresini dolduran vazife ve harp malulü gaziler ikinci maaş bağlanabilmesine hak kazanacak.

Aylık bağlama koşullarının yeniden belirlenmesi ve aylık alınan sürelerin prim ödenmiş hizmet gibi kabul edilmesine rağmen ikinci aylığa hak kazanamayanlardan isteyenler, kamu kurumlarında istihdam edilebilecek.

Teklifle Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik öngörülüyor. Buna göre, aklama suçunun araştırılması ve incelenmesi ile yükümlülük denetimi görevlerini yapacak denetim elemanları arasına Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında istihdam edilen Hazine ve Maliye uzmanları da dahil ediliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait olan ve onarım veya inşa karşılığı uzun süreli kiraya verilen taşınmazlara ilişkin ek teminat alınacak. Sözleşme süresi içerisinde 3 aylık kirasını ödemeyen kiracıların, verilecek 30 günlük süre içerisinde borcunun tamamını ödememesi durumunda taşınmazın tahliyesi mülki amirlikçe yapılacak.

Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların onarım veya inşa karşılığı devam eden kiralamaları ile devam eden diğer kiralamalarında birikmiş 3 aylık veya daha fazla kira borcu olanların, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde borcunu tamamen ödememesi halinde kira sözleşmeleri feshedilmiş sayılacak ve taşınmazlar mülki amirlikçe 15 gün içinde tahliye edilecek.

İhdas edilen madde

Teklife ihdas edilen maddeye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), afet ve acil durum hallerinde arama, kurtarma ve müdahale faaliyetleri kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve ilgili valiliğin, 112 acil çağrı merkezlerine yapılan çağrılar kapsamında arayan kişilere ulaşılması amacıyla arama zamanıyla sınırlı olmak üzere, 112 acil çağrı merkezlerinin veya ilgili valiliğin ihtiyaç duyduğu telefon abone ve konum bilgilerini gecikmeksizin karşılayacak.

Bu kapsamda ilgili Bakanlık ile BTK'nin birlikte belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde erişim sistemi kurulabilecek. Bu madde uyarınca elde edilen veriler başka amaçlar için kullanılamayacak.

Görüşmelerden

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, teklifin görüşmeleri sırasında HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sorusu üzerine, Galata Kulesi'nin Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olduğunu vurgulayarak, "Daha önce Belediye'ye verilmişti. Süresi dolduğu için geri alınıyor." şeklinde konuştu.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Türkiye'de 3 yılda 404 yeni vakıf kurulduğunu bildirdi.

Onarım ve inşa karşılığı kiralamaları küçük esnafın değil otel veya akaryakıt istasyonu gibi büyük yatırımcıların yaptığını anlatan Ersoy, toplam 27 bin 463 kiracıları bulunurken borçlu olan kiracılarının 2 bin 167, toplam borç tutarının ise 298 milyon lira olduğunu kaydetti.

Ersoy, milletvekillerinin soruları üzerine de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 3 personelin Bilim Sanat Vakfı'nın karar defterini aldıklarını anlattı.

Vakfa kayyum ataması yapıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Ersoy, "Daha sonraki süreçte iki kayyum atanmasıyla ilgili talep geldi. Dün de onunla ilgili olarak Bilim Sanat Vakfı bir dava açtı, Vakıflar Genel Müdürlüğü de davaya Bilim Sanat Vakfı adına müdahil oldu." dedi.

"10 yılda beklediğimiz fon tutarı 3 milyar avro"

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü yetkilisi Mehmet Höbek, komisyonu bilgilendirirken, Ocak sonu itibarıyla BES'te yaklaşık 7 milyon katılımcının bulunduğunu, toplam fon tutarının 106 milyar, devlet katkısının ise 18 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Otomatik BES'te ise ocak sonu itibarıyla 5 milyon çalışanın toplam 8,5 milyar liralık birikiminin bulunduğunu bildiren Höbek, yurt dışındaki vatandaşlardan da BES'e girmek isteyenlerin olduğuna dikkati çekti.

Höbek, BES'e yönelik teklifte öngörülen düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde oluşacak ekonomik etkiye ilişkin şunları kaydetti:

"Yurt dışında yerleşik 6,5 milyon vatandaşımız var. BES'e katılım oranını yüzde 8 olarak düşündüğümüzde, yaklaşık 520 bin vatandaşımızın sisteme katılacağını öngörüyoruz. Aylık katkı payını da 100 avro alırsak 10 yılda beklediğimiz fon tutarı 3 milyar avro civarında. Bütün hak ediş sürelerine riayet ederek sistemde kalmaları halinde bu düzenlemenin 10 yıl sonunda Hazineye yükünü, yüzde 10'luk devlet katkısı tutarını 312 milyon avro olarak hesap ediyoruz."

"KGF destekli kredilerin 6,9 milyar lirası batık"

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, KGF destekli ortalama kredi tutarının 448 bin lira, kredilerin ortalama vadelerinin ise 36,6 ay olduğunu kaydederek, kredilerin 112 milyar lirasının imalat sanayi, 53 milyar lirasının ise ihracatın finansmanı için kullandırıldığını bildirdi.

Gergerli, "Vadesi geldikçe kapanan krediler bunlar, yüzde 56'sı kapanmış durumda. Bugüne kadar KGF'li yaklaşık 30 milyar liralık krediye yeniden yapılandırma imkanı tanındı. Bunun 14 milyar liralık kısmı vadesinde ödenerek kapandı." diye konuştu.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, KGF destekli 320 milyar liralık kredinin 6,9 milyar lirasının batık olduğunu ifade ederek, uluslararası kabul gören batık kredi oranına bakıldığında bunun iyi bir oran olduğunu söyledi.

Ök, KGF destekli kredi kullanan firmaların istihdama katkılarının, 2017 yılından bu yana 250 bin kişi olduğunu da belirtti.

BTK İnternet Daire Başkan Vekili Bahadır Aziz Sakin, teklifle yasa dışı bahis ve şans oyunlarının katalog suçlara ekleneceğini, bu suçların işlendiği sitelere erişimin BTK Başkanı tarafından resen engellenebileceğini dile getirdi.

Komisyon teklifin görüşmelerine yarın devam edecek.

(Bitti)

Kaynak: AA