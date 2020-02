Ekonomiye ilişkin "torba teklif" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, silahlanmaya karşı eğilimin her geçen gün düştüğünü, verilen silah ruhsatı sayısının 2015 yılında 100 binken, bu rakamın 2019 yılında 74 bine gerilediğini bildirdi.

AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri devam ediyor.

Komisyonda, teklifin avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarına yönelik cezaların artırılmasına yönelik maddeleri görüşüldü.

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, son zamanlarda yaşanan birçok olayda istatistiki verilere göre ruhsatsız silahların daha fazla kullanıldığını vurguladı.

Son 5 yılda yaşanan olaylarda ruhsatlı 824, ruhsatsız 8 bin 435 yivsiz tüfek kullanıldığına işaret eden Ök, olaylarda ruhsatsız silahların ruhsatlılardan 10 kat fazla kullanıldığını söyledi.

Yasanın çağın gereklerine ve toplumun ihtiyaçlarına cevap veremediğinin altını çizen Ök, "İnternet üzerinden edinme, satışı ve reklamına yönelik bir ceza yok. Bu silahların internetten satışı yapılıyor. Yurt dışına satış için üretilen silahların yurt içinde satıldığını görüyoruz. Bunun da önüne geçmek istedik. Ruhsatsız silah taşımanın cezası 866 lira idari para cezası. Bu tür suçlarda da caydırıcılığı artırıcı hapis ve adli para cezaları getiriyoruz." diye konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, düğün ve kutlamalarda ateşli silahlar nedeniyle birçok insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, buna yönelik önlemlerin hayata geçirilmesini istedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik ağır cezalar getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ruhsatsız silah taşıyanları ağır şekilde cezalandırmazsak merdiven altı üretim artacak." dedi.

"Dizilerde silah neredeyse itibar meselesi"

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, televizyonlardaki bazı dizilerde silahla suç işlemenin özendirildiğini ve silah kullanımının neredeyse itibar meselesi olarak sunulduğunu ifade ederek, gençlerin bu tür yapımlardan olumsuz yönde etkilendiğini söyledi.

Ruhsatlı silah harçlarının yüksek olmasının, ruhsatsız silah kullanımını artırdığını anlatan Arı, "Ruhsatlı veya ruhsatsız, silah bulundurma sayısının azaltılması lazım. Can güvenliğimizin olmadığı bir ortamda yaşıyoruz. Ayrıca bıçak da silah. En küçük kavgada adam cebindeki bıçakla birini öldürebiliyor. Buna yönelik de düzenleme yapılmalı." diye konuştu.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, internetten kolayca silah alınabildiğini anlatarak, "Kanun teklifinde amaç kolay alımı önlemek ve silahlanmayı azaltmak. Kanuni olarak silah almak kolay değil, herkese ruhsat verilmiyor, şartları var." değerlendirmelerinde bulundu.

"Delikanlılık göstergesi"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, geçmişte, terör örgütü PKK'nın eylemlerinin arttığı dönemlerde ruhsatsız silah kullanımının arttığını söyledi.

Silahların tamamen yasaklanmasının çözüm olmadığını belirten Aydemir, ruhsatsız silahların ruhsatlı hale getirilmesinin teşvik edilmesinin çözüme katkı sunacağını ifade etti. Aydemir, gençlerin "delikanlılık" göstergesi olarak bıçak taşıdıklarına da dikkati çekerek bunun önlenmesi için bıçak satışına sınırlama getirilmesini istedi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin av tüfeği üretiminde dünya ikincisi olduğunu bildirerek teklifle silah satış bayilerinin internetten ürünlerinin reklamını yapmasının yasaklanmasının doğru olmadığını savundu.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, bir yasal düzenlemede amacın silahsızlanma olması gerektiğinin altını çizerek, "Görevi gereği silah kullanmak zorunda olan meslekler dışında kimsenin silah sahibi olmaması gerekir. Başka türlü ülkede can güvenliğini sağlayamayız. Silahlanma bir hak değil." dedi.

"Magandalığın her türlüsüyle mücadele görevimiz"

Komisyonu bilgilendiren İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, asayiş olaylarında yivsiz tüfeklerle işlenen suçlarda çok ciddi artış yaşandığına işaret ederek, bunun azaltılmasının, erişimin zorlaştırılmasıyla mümkün olabileceğini söyledi.

Yasalarda ateşli silahlara ilişkin yeterince caydırıcı hükümler bulunduğunu belirten Ersoy, konvoylarda ve düğünlerde silah kullanımının yasak olduğunu vurguladı.

Bunların önlenmesinde güçlük çekilen dönemler olduğunu ifade eden Ersoy, "İçişleri Bakanlığı olarak genelgeyle çok ciddi önlemler aldık, konvoylarda ve düğünlerde silah atma olaylarında yüzde 20'den fazla düşüş yakaladık. Bu ülkeye yakışmıyor. Magandalığın her türlüsüyle mücadele görevimiz." diye konuştu.

Ersoy, internetten silah satışının yasaklanmasının, bunların kullanımı için gereken belgelerin ibraz şartından kaynaklandığını da anlattı.

Ruhsatsız silah bulundurma yollarının tıkanması halinde bunlara erişimin azalacağını dile getiren Ersoy, öte yandan silahla işlenen suçların önemli bir kısmının, standart dışı imalattan elde edilen silahlarla gerçekleştirildiğini, teklifle faaliyet iznine aykırı imalatın da izinsiz imalat olarak kabul edileceğini söyledi.

Mehmet Ersoy, "babadan, dededen kalma" olarak nitelendirilen silahların ruhsatlandırılması için 4 kez çağrıda bulunduklarını belirtti.

Milletvekillerinin soruları üzerine, ruhsatsız silah sayısına ilişkin bir tahminin mümkün olmadığını ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Silahlanmaya karşı eğilim her geçen gün düşüyor. 2015 yılında 100 bin kişi ruhsat almış, 2019 yılında 74 bin kişi. Yaklaşık 3 milyon yivsiz tüfek ruhsatımız var. Yivli tüfekte ruhsat sayısı 12 bin. Kamu görevi nedeniyle taşınanlar dahil diğer tabanca sayısı ise yaklaşık 900 bin. 4 milyon civarında resmi taşınan ruhsatlı silah var."

Ersoy, başka bir soru üzerine, dolandırıcılık suçunda artış olmadığına dikkati çekerek, "Dolandırıcılık olayları, 2015 yılında 37 bin 676 iken, 2019'da 31 bin 798. Evden hırsızlık olayları 2015'te 82 binken, 2019'da 55 bin." dedi.

Görüşmelerin ardından Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın oylamaya sunduğu teklifin söz konusu maddeleri kabul edildi.

Tüfek ve tabancaların reklamı, tanıtımı yapılamayacak

Teklifin kabul edilen maddeleri şöyle:

Faaliyet izni almadan veya faaliyet izin belgesine aykırı olarak düzenleme kapsamındaki yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancaları imal eden fabrika veya imalathane kuranlar, işletenler, iş yerleri ya da ikametgahlarında bu silahları imal edenler ile bunu yasal esaslara aykırı yapanlar, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Bu şekilde üretilen yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancaları satanlar, satışına aracılık edenler, nakledenler, satış amaçlı taşıyanlar ve satış amaçlı bulunduranlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden 500 güne kadar adli para cezası uygulanacak. Satıcılık belgesi olmadan satış yapanlar ile yivsiz tüfek satın alma belgesi olmayan kişiye satış yapan veya ihraç kayıtlı tüfeği yurt içine satanlara da bu cezalar verilecek.

Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancalarının herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla ticari reklamı veya tanıtımı yapılamayacak; kullanılmasını özendiren, teşvik eden kampanyalar düzenlenemeyecek. Buna aykırı hareket edenlere Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre idari para cezaları mahalli mülki amir tarafından uygulanacak. İdari işleme konu ihlalin tekrar edilmesi halinde idari para cezaları üç katına çıkarılacak.

Faaliyet izin belgesi sahiplerine ait kurumsal internet siteleri ve sosyal medya hesapları, fuarlara katılım için hazırladıkları materyaller ile avcılık ve atıcılık üzerine tematik yayın yapan televizyon kuruluşları ve süreli yayınlarda yapılan reklam veya tanıtım bu yasağın dışında tutulacak.

Komisyonda teklifin maddelerinin görüşmeleri devam ediyor.

Kaynak: AA