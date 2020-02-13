Ekonomiyi sevgi büyüttü

Ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard 'ın, 53 ülkede Sevgililer Günü hediye alışkanlıklarını araştıran Aşk Endeksine göre, bu dönemdeki alışveriş rakamları global ekonominin 5 kat üzerinde büyüdü.

SEVGİLİLER GÜNÜ DÖNEMİ TÜRKİYE'DE DE HAREKETLİ

Türkiye 'de 2017'den 2019 yılına Sevgililer Günü döneminde yapılan alışveriş hacmi yüzde 74, adedi ise yüzde 109 arttı. Bu dönemde hediyelere harcanan para 14,6 milyon dolara ulaştı.

GELENEKSEL HEDİYELER OUT, DENEYİM SUNAN HEDİYELER IN

Sevgililer gününün klasik hediyeleri çiçek ve mücevhere olan ilgi halen devam etse de deneyim sunan hediyeler, ana ilgi odağı olmaya başladı. 2017'den bu yana çiçek harcamaları sadece yüzde 3, mücevher harcamaları ise yüzde 6 oranında artarken, otel rezervasyonlarında yüzde 22, romantik destinasyonlara seyahatlerde ise yüzde 13 artış gözlemlendi; bu iki kalemde yapılan toplam harcamalar 2,2 milyar dolara ulaştı.

TEMASSIZDA YÜZDE 587 REKOR ARTIŞ!

Hızı ve pratikliği sebebiyle tüketicilerin tercih ettiği online alışverişe ilgi, son 3 yılda yüzde 57 arttı. Bu artış Türkiye için yüzde 68 oldu. Genel ortalamada mağazadan yapılan alışverişlerde ise temassız kart kullanımındaki büyüme, artan bir ivme ile yüzde 175'e ulaştı. Türkiye'de ise temassız kullanımı son üç yılda yüzde 587 artışla yüzde 3'ten yüzde 11'e yükseldi.

TÜRKİYE'DE OTELLER REVAÇTA

Dünya genelinde durum böyleyken, Türkiye'de mücevhere olan ilgi artarak devam etti, son üç yılda mücevher alımı yüzde 168 arttı. Çiçek klasik bir hediye olarak sabit bir trendde seyrederken en gözde hediye tüm harcamalar içinde yüzde 62 paya sahip otel konaklaması oldu; otel harcamaları 2017'den 2019'a yüzde 162 arttı.

2017'den bu yana uçakla yapılan seyahatlerde ise yüzde 32'lik bir azalma gözlemlendi.

Genel ortalamada hediyelere iliştirilen kartlara olan ilgi yavaşlarken, Türkiye'de kart alımı 2018'den 2019'a gelirken yüzde 18 arttı, 2019 yılında kartlara 17 bin dolar harcandı.

KALBE GİDEN YOL HALA MİDEDEN GEÇİYOR

Romantik yemekler, Sevgililer Günü'nün vazgeçilmezleri arasındaki yerini her geçen sene daha da kuvvetlendiriyor. Restoranlarda yapılan harcama sayısı 2017 yılından bu yana yüzde 32 artış gösterirken, 2019 yılındaki toplam harcama tutarı ise yüzde 16 artışla 3,4 milyar oldu. Türkiye'de bu özel günde romantik bir yemeği tercih edenler ise yüzde 145 arttı.