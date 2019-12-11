Haberler » Güncel » EKPPS başvuruları 24 Ocak'ta başlıyor - Haber

EKPPS başvuruları 24 Ocak'ta başlıyor

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları 24 Ocak'ta başlıyor.

11.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:27EKPPS başvuruları 24 Ocak'ta başlıyor
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları 24 Ocak'ta başlıyor.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan 2020 EKPSS için başvurularının 24 Ocak'ta başlayacağı bildirildi.

Engelli memur adaylarının beklediği EKPSS başvuru tarihleri belli oldu. Lise ve üniversite mezunları 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri arasında başvuru yapacak. Sınav 26 Nisan'da yapılacak. İlkokul ve ortaokul mezunlarının kura başvuruları ise 28 Nisan ve 12 Mayıs tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar 27 Mayıs'ta açıklanacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, adayların eğitim düzeylerine uygun başvuru yapmasını da hatırlatarak şunları söyledi:

"Engelli vatandaşlarımız 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurabilir, kurum olarak gereken rehberlik hizmetlerini vereceğiz. Engellilerimizin, mezun olunan eğitim düzeyi, program, alan, dal ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığı bir kadroya tercihleriniz arasında yer vermemesi ve yerleştirilmesi halinde ilgili kurum tarafından atamanın yapılmayacağını göz önünde bulundurmasını istiyoruz." - ERZURUM

KPSS, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:19 ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ ŞİKAYETÇİ OLDU; İŞADAMI ALİ AĞAOĞLU'NA "HAKARET" SUÇUNDAN 2 YIL 4 AYA KADAR... - Haber
16:19 Rus Sinemasından 22 Seçkin Örnek 22. Randevu İstanbul Film Festivali'nde! - Haber
16:18 Hayat Duracak Herkes Okuyacak" projesi kapsamında kitap okudular - SİİRT - Haber
16:15 Aksaray'ın coğrafi işaret tescilli ürünleri Adana'da görücüye çıktı - Haber
16:14 Soroptimistler, öğrencilere suyun önemini anlattı - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 16:19:55