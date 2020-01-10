Haberler » Gündem » EKPSS sonuçları açıklandı! EKPSS kura sonuçları, EKPSS yerleştirme sonuçları - Haberler

EKPSS sonuçları açıklandı! EKPSS kura sonuçları, EKPSS yerleştirme sonuçları

ÖSYM, EKPSS ile bin 41 engelli personel yerleştirme işlemini tamamlandı.19 - 23 Aralık tarihinde, 2019-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan bilgilere göre tercih yapan adayların yerleştirme sonuçları belli oldu. EKPSS kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, EKPSS tercih sonuçları...

10.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:11EKPSS sonuçları açıklandı! EKPSS kura sonuçları, EKPSS yerleştirme sonuçları

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarında ÖSYM, toplamda bin 41 adaya kura ile yerleştirme yaptı. EKPSS kura ile engelli personel alımı yerleştirme sonuçları ise https://sonuc.osym.gov.tr adresinden adayların erişime açıldı. EKPSS nedir? EKPSS ne zaman 2020?

EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

19-23 2019 tarihleri arasında, 2019-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlandı. Buna göre; 396 ortaöğretim, 428 önlisans, 217 lisans mezunu alımı yapıldı.

EKPSS KURA SONUÇLARI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını 09 Ocak 2020 itibariyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

EKPSS yerleştirme sonucu için tıklayın...

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" sayesindeAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan protokoller ile ÖSYM tarafından hazırlanan sınav sistemidir.

Daha önce engellilere yönelik sınav olmadığından her kurum kendi ihtiyacına göre personel alımı yapıyor ve alım sistemi geliştiriyordu. Engelli memur alımları hakkında ilk olarak merkezi sınav 2012 yılında Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) adıyla engelli memur adaylarına yönelik yapıldı. Sınavın adı 2014 yılında değişerek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) olarak gerçekleştirildi.


Aralık, Memur, Gündem, Güncel

HABER YORUMLARI
Gündem

Son Dakika Haberleri

12:26  Shkodran Mustafi kimdir? Shkodran Mustafi kaç yaşında, nereli? Shkodran Mustafi boyu kaç, mevkiisi neresi? Shkodran Mustafi hayatı ve biyografisi? - Haberler
12:06  EKPSS sonuçları açıklandı! EKPSS kura sonuçları, EKPSS yerleştirme sonuçları - Haberler
11:55  Hizbullah nedir? Hizbullah ne zaman kuruldu? Hizbullah lideri kimdir? Hizbullah örgütü nedir? Hizbullah nerededir? Hizbullah kelime anlamı nedir? - Haberler
11:47  Milli Piyango bilet sorgulama: 9 Ocak 2020 Milli Piyango sonuçları - Haberler
11:27  Git Başımdan filmi konusu nedir? Git Başımdan oyuncuları ve Git Başımdan özeti! - Haberler
09:19  Yengeç burcunda Ay tutulması - Yengeç burcu Ay tutulmasından nasıl etkilenecek? - Haberler
23:59  Günlük burç yorumları 10 Ocak 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) - Haberler
10.01.2020 12:35:15