"Ekran Ambargosu" Sorusuna Ekrem İmamoğlu'ndan İlginç Yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te yayınlanan "40" programında Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı.

Sosyal medyadaki paylaşımları hatırlatan Buket Aydın, "Benim herhangi bir adaya ya da siyasi partiye ambargo uygulamam söz konusu olamaz" dedi. Aydın, İmamoğlu'na "Biz size neden ambargo uygulayalım?" diye sordu.

BUKET AYDIN'LA İMAMOĞLU ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG

Buket Aydın'ın bu sorusuna Ekrem İmoğlu, "Kamuoyunun böyle bir inancı varsa siz kendinize sorun bu soruyu" diyerek yanıt verdi. İmamoğlu, "Eşitlik duygusu çok önemli. Acaba kanalda bir şeyler ters mi gidiyor? Ya da yayın politikanızda bir eksiklik var mı? Kamuoyu bunu ölçüyor biçiyor. Muhtemelen böyle bir kaygı hissetmiş olabilir insanlar." dedi.