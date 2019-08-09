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Ekran, fiziksel aktiviteye rağmen çocukları obez yapıyor

Ekran karşısında çok fazla zaman geçirmenin çocuklarda obez olma riskini arttırdığı bildirildi.

09.08.2019 15:32 Ekran, fiziksel aktiviteye rağmen çocukları obez yapıyor
Ekran karşısında çok fazla zaman geçirmenin çocuklarda obez olma riskini arttırdığı bildirildi.
Scientific Reports dergisinde yayınlanan habere göre, Finlandiyalı uzmanların yaptığı araştırma, ekran karşısında çok fazla zaman geçiren çocukların, ne kadar çok fiziksel aktivitede bulunsalar da obez olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Araştırma çerçevesinde Finlandiya'da yaşayan 9 ila 12 yaşlarındaki 10 binden fazla çocuğun ekran alışkanlıkları ile obez olma oranları karşılaştırıldı.
Araştırmada, çocukların televizyon ve bilgisayar ekranı karşısında durağan şekilde geçirdikleri zaman ile ağırlık, boy ve bel çevresi gibi fiziksel özellikleri ölçüldü.
Bulgular, yaş, cinsiyet, anadil, uyku süresi ve boş zamanlarda yapılan egzersiz gibi faktörlerin bu ihtimalde değişiklik yaratmadığını gösterdi.
Uzmanlar, ebeveynlere çocuklarının ekran başında geçirdiği süreyi 1-2 saatle sınırlı tutmaları tavsiyesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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