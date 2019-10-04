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Ekrana çıkmayan Fatih Portakal "Kovuldu" iddialarına cevap verdi

FOX TV Ana Haber'in başarılı sunucusu Fatih Portakal, bu akşam ekrana çıkmamasının ardından sosyal medyada ortaya atılan "Kovuldu" iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

04.10.2019 20:19

FOX TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal hakkında çıkan "Kovuldu" iddialarına sosyal medya hesabından cevap vererek, "Benden kurtulmak o kadar kolay değil." dedi.

BAŞKA BİR SPİKER HABERLERİ SUNDU

Fox TV Ana Haber Bülteni'nin sunucusu Fatih Portakal, bu akşam ekranlardaki yerini alamadı. Portakal'ın yerine başka bir spiker bülteni sunarken, Türkiye'nin en çok izlenen ana haber bülteni spikerinin bu akşam neden ekranlardaki yerini almadığı büyük merak konusu oldu. Hatta Portakal için "Kovuldu" iddiaları ortaya atıldı.

"KABAHAT BENDE"

Fatih Portakal o iddialara resmi sosyal medya hesabından cevap vererek, "Merhaba... Sıkıntı yok, pazartesi ekrandayım. Aslında kabahat bende, dün akşamdan "yokum" diye duyurmalıydım. Benden kurtulmak o kadar kolay değil." ifadelerini kullandı.

Ekrana çıkmayan Fatih Portakal

Fatih Portakal, Fox, Magazin

YORUMLAR(16)
GERÇEKLERİ TEK ANLATAN ADAM:bu ülkenin fatih portakal gibi insanlara çok ihtiyacı var adam gibi adam gerçek doğru haberleri bu adamın sayesinde dinleyip öğreniyoruz bıktık öteki yandaş yalaka medyadan
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1 0
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KOVUŞTURMA:Kovmadılar portakal gibi soydular tabağa koydular
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1 2
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ADAMSIN:Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlarmış..adam sizin gibi örümcek beyinlilere biseyler anlatmaya çalışıyor..
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19 33
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:):devşirmeler bunu begenmedi
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5 3
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KORSAN:portakal olmasa zorla erkan tanı mı dinlicez
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15 2
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SENİ GİDİ:Sevimsiz.Kovun gitsin.
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100 41
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BOŞSUN BOŞ:WASHİNGTON PORTAKALI NIN FİYATI NE KADAR BU SENE
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20 43
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BENİM ADIM KERİM:KENDİN GİBİ HÜLOOOĞĞĞ''CULARLA KARIŞTIRMIŞSIN ''EYYY, MAKARNA MÜPTELASI KOYUN''. . !
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10 7
GİT:Manava sor
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11 11
ADINIZI YAZIN YANLIZ KURT:adamsın sen nereye biz oraya biz seni bırakmayız
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40 19
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