17.06.2019 18:53
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Ekranda adayları ilgiyle izlesek de asıl gündemimiz ekonomi

Ekranda adayları ilgiyle izlesek de asıl gündemimiz ekonomi

Türkiye'nin yakından takip ettiği tartışma programından ardından Ankara Üniversitesi Ekonomi Profesörü Yalçın Karatepe Türkiye ekonomisinin en büyük sorunlarında biri olan son işsisizlik rakamlarını Euronews'e değerlendirdi

Dün akşam tüm Türkiye ekran başında toplanıp İstanbul'da yenilenen seçime girecek olan Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun bir araya geldiği tartışma programını izledi. Heyecansız geçen programdan akılda kalan en önemli anlar Sayıştay'ın İstanbul Büyükşehir Belediye'sine ilişkin raporuna yapılan atıf oldu.

Binali Yıldırım'ın "ben okumadım" dediği raporu İmamoğlu'nun kameralar önünde tutması hatırlanacaktır. Adayların kontrollü, kimseyi ürkütmemeyi esas alarak hazırlandıkları ve programdan "zaferle" ayrılmak yerine "en az hasarla çıkma" stratejisi izledikleri çok belli oluyordu.
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Kaynak: Euronews.com
İstanbul, İmamoğlu, Euronews, Türkiye, Dünya

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