Ekranlardan Uzak Kalan Mehmet Akif Alakurt, Türk Kadınlarını Aşağıladı!

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Sıla dizisiyle milyonlarca kişi tarafından hayranlıkla izlenen oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından Türk kadınını aşağıladı.

"KULAĞINIZA KÜPE EDİN"

Instagram hesabından Türk kadınlarıyla ilgili açıklama yapan Alakurt, "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadarmükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve bende öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. (Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin)" ifadelerini kullandı.

SON HALİYLE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMIŞTI

Oyunculuğunu bıraktığını açıklayan ve kendi köşesine çekilen yakışıklı oyuncu, tüm zamanını köpekleriyle geçiriyor. Sosyal medya hesabını da aktif kullanan Alakurt, son haliyle hayal kırıklığına uğratmıştı.