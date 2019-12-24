Ekranların Yeni İkilisi Bu İkili Çok Sevildi

Beyaz TV'nin ilk dizisi olan ve hafta içi her gün yayınlanan 'Baharı Beklerken' nderol alan yetenekli oyuncular Hande Arısoy ve Fatih Ayhan'ın performansları ve uyumları ekranların yeni ikilisi belli oldu, dedirtti.

Dizide Süheyla ve Ömer karakterlerini canlandıran ikili birlikte rol almaktan ve aralarındaki uyumun seyirci tarafından hissedilmesinden oldukça mutlu olduklarını belirttiler. Çok iyi arkadaş olduklarını anlatan çift, sette iyi anlaştıklarını ve bunun da ekrana yansıdığını söylediler.