08.07.2019 11:46
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Ekranların yeni yıldızı Ebru Şahin'in yaz modu!

Ekranların yeni yıldızı Ebru Şahin

'Hercai' dizisinin yıldızı Ebru Şahin, ünlü fotoğrafçı Cem Talu ile Raffles İstanbul'da özel bir çekim gerçekleştirdi.

Ebru Şahin'in bir gününün anlatıldığı çekimlerde oyuncu enerjik halleriyle dikkat çekerken, Talu'nun youtube kanalında yayınlanacak eğlenceli görüntülere de imza attı. Çekimin styling'iniAslı Parlak, saç tasarımını Uğur Alevyılmaz, makyajı ise Alev Kaya üstlendi.

ŞUURSUZ AŞK 20 ARALIK'TA VİZYONDA!

Ebru Şahin'in, İsmail Hacıoğlu ile başrolünü paylaştığı 'Şuursuz Aşk' filminin de vizyon tarihi belli oldu. Şahin'in akıl hastanesinde tedavi gören 'Menekşe' adlı bir karakteri canlandırdığı yapım, 20 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Kaynak: Bültenler
İsmail Hacıoğlu, Aralık, Güncel

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