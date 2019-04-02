Ekrem Birer Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP SAKARYA ADAPAZARI belediye başkan adayı olan Ekrem Birer isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA ADAPAZARI ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Ekrem Birer isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP SAKARYA ADAPAZARI adayı Ekrem Birer kimdir? DP SAKARYA ADAPAZARI adayı Ekrem Birer yüzde kaç oy aldı?

Ekrem Birer Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP SAKARYA ADAPAZARI belediye başkan adayı olarak gösterilen Ekrem Birer ADAPAZARI ilçesinde % 0,66 oranında oy almıştır. ADAPAZARI ilçesinde % 0,66 oranında oy olan Ekrem Birer adlı DP adayı toplamda 1.007 adet oy sayısına ulaştı.

SAKARYA ADAPAZARI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.