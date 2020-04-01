Türk sinemasının usta isimlerinden Ekrem Bora ölüm yıldönümünde anılıyor. Unutulmaz Yeşilçam filmlerinde yer alan ve hafızalara kazınan Ekrem Bora çok sayıda filmde yer almış ve birçok oyuncuya ilham kaynağı olmuştu. Peki, Ekrem Bora kimdir? Ekrem Bora ne zaman öldü? Ekrem Bora hayatı ve biyografisi!

EKREM BORA KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Mart 1932, Ankara

Ölüm tarihi ve yeri: 1 Nisan 2012, İstanbul

Eş: Gül Bora (e. ?–2012)

Defnedildiği yer: Zincirlikuyu Mezarlığı, İstanbul

İlkokuldan sonra, Sultanahmet Devlet Basımevi Kursu'nu bitirerek mürettip (dizgici) ve mücellit (ciltçi) diploması alan sanatçı, 1953 yılında Yıldız Dergisi'nin açtığı sinema artist yarışmasına katılıp birinci olmasına karşın, film çeviremeden askere gitti. Askerlik dönüşü ilk filmi olan Alın Yazısı'nı çevirdi (1956). İki yıl aradan sonra tekrar sinema filmlerinde rol almaya devam eden sanatçı, ilerleyen yaşına rağmen dizi filmlerde oynamayı sürdürdü. 8 Mart 2012 tarihinde kalp yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılan Ekrem Bora, 1 Nisan 2012 tarihinde vefat etmiştir.

Ödülleri

• 1966 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Sürtük

• 28. Antalya Film Şenliği, 1991, En İyi Erkek Oyuncu, Soğuktu Ve Yağmur Çiseliyordu

• Makber - 2009

• Gümüş - 2005

• Yadigar - 2004

• Kardelen - 2002

• Kumsaldaki İzler - 2002

• Savunma - 2001

• Marziye - 1998

• Fırat (dizi) - 1997

• Yumuşak Ten - 1994

• Yalnızız - 1992

• Soğuktu Ve Yağmur Çiseliyordu - 1990

• Sevince - 1988

• Yasak Aşk - 1988

• Temas - 1987

• İhanetin Darbesi - 1986

• Tapılacak Kadın - 1985

• Vahşi Aşk - 1985

• Bedel - 1983

• Unutulmayanlar - 1981

• Yüz Karası/ Şöhretin Sonu - 1981

• Aşkın Gözyaşları - 1979

• Cennetin Çocukları - 1977

• Baskın - 1977

• Çılgınlar - 1974

• Sabıkalı - 1974

• Dikiz Aynası - 1973

• Soyguncular - 1973

• Sevilmek İstiyorum - 1973

• Babaların Günahı - 1973

• Öksüzler - 1973

• Ayrılık - 1972

• Kanlı Para - 1972

• Yumurcak Küçük Şahit - 1972

• Bir Kadın Kayboldu - 1971

• Emine - 1971

• Firari Aşıklar - 1970

• Mağrur Kadın - 1970

• Dikkat Kan Aranıyor - 1970

• Kader Ayırsa Bile - 1970

• Mazi Kalbimde Yaradır - 1970

• Ağlayan Melek - 1970

• Hüzünlü Aşk - 1969

• Acı Yalan - 1969

• Sabrın Sonu - 1969

• Aşk Yarışı - 1969

• Bir Vefasız Yar İçin - 1969

• Günahını Ödeyen Adam - 1969

• Mazimdeki Kadın - 1969

• Şehir Eşkiyası - 1969

• Aşk Eski Bir Yalan - 1968

• Kadın İntikamı - 1968

• Yakılacak Kitap - 1968

• Kadın Severse - 1968

• Alnımın Kara Yazısı - 1968

• Ağlayan Bir Ömür - 1968

• Alevli Yıllar - 1968

• Kader Ayırsa Bile - 1968

• İnsan İki Kere Yaşar - 1968

• Tek Kurşun - 1968

• Arkadaşımın Aşkısın -1968

• Affet Beni - 1967

• Çıldırtan Dudaklar - 1967

• Dördü De Seviyordu - 1967

• Her Zaman Kalbimdesin - 1967

• Ölümsüz Kadın - 1967

• Üvey Ana - 1967

• Yağmur Çiselerken - 1967

• Akşam Yıldızı - 1967

• Kiralık Kadın - 1967

• Ayşecik Canım Annem - 1967

• Söyleyin Genç Kızlara - 1967

• Kadın Düşmanı - 1967

• Demir Yumruklu Üçler - 1967

• İstanbul 44 - 1967

• Üç Sevdalı Kız - 1967

• Evlat Uğruna - 1967

• Silahları Ellerinde Öldüler - 1967

• Avare Kız - 1966

• El Kızı - 1966

• Seni Sevmiyorum - 1966

• Sevgilim Bir Artistti - 1966

• Bir Ateşim Yanarım - 1966

• Denizciler Geliyor -1966

• Zehirli Hayat - 1966

• Günah Çocuğu - 1966

• İzmir'in Kavakları - 1966

• Pembe Kadın - 1966

• Ümit Sokağı - 1966

• Şeytanın Kurbanları - 1965

• Hülya - 1965

• Yalnız Değiliz - 1965

• Şoförün Kızı - 1965

• Kamyon Faresi - 1965

• Kara Kedi - 1965

• Öfke Dağları Sardı - 1965

• Bozuk Düzen - 1965

• Yıldız Tepe - 1965

• Artık Düşman Değiliz - 1965

• Beleş Osman - 1965

• Sürtük - 1965

• Yasak Cennet - 1965

• Oğlum Oğlum - 1965

• Gözleri Ömre Bedel - 1964

• Kalbe Vuran Düşman - 1964

• Kader Kapıyı Çaldı - 1964

• Lekeli Aşk - 1964

• Hızlı Osman - 1964

• Suçlular Aramızda - 1964

• Kara Memed - 1964

• Plajda Sevişelim - 1964

• Bitirimsin Hanım Abla - 1964

• Günahsız Katiller - 1964

• Yalnız Değiliz - 1964

• Hızlı Yaşayanlar - 1964

• Şafak Bekçileri - 1963

• Cehennemde Buluşalım (Comp Der Verdammten) -1963

• Acı Aşk - 1963

• Aşka Susayanlar - 1963

• Rüzgar Zehra (Sünger Avcıları) -1963

• Akdeniz Şarkısı - 1963

• Aşk Tomurcukları - 1963

• Ölüm Bizi Ayıramaz - 1963

• Çifte Kumrular - 1962

• Acı Hayat - 1962

• Beş Kardeştiler - 1962

• İnleyen Dağlar - 1961

• Kahraman Üçler - 1961

• Camp Der Verdammten - 1961

• Seni Benden Alamazlar - 1961

• Divane - 1960

• Yeşil Köşkün Lambası - 1960

• Üç Kızın Hikâyesi - 1959

• Kanundan Kaçılmaz - 1959

• Bir Kadın Tuzağı - 1958

• Bana Gönül Bağlama - 1958

• Mavi Boncuk - 1958

• Tilki Leman - 1958

• Alın Yazısı – 1956