TKP İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Ekrem Çağlar Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde TKP İstanbul Bağcılar Belediye Başkan adayını belirledi. İstanbul Bağcılar Belediye Başkan adayıEkrem Çağlar kimdir?

EKREM ÇAĞLAR KİMDİR?

Çağlar, 1967 yılında Tokat İli, Niksar İlçesi, Mutluca Köyünde dünyaya geldi. İlköğrenimini Tokat'ta tamamladı. Öğrenimini yarıda bırakarak ailesiyle birlikte çiftçilik ve hayvancılık yapmaya başladı. Sonrasında oto tamirciliği ve kaportacılık gibi işlerde de çalıştıktan sonra daha geniş iş imkanlarına kavuşmak için 1983 yılında İstanbul'a yerleşti. 1999 yılından bu yana bir sigorta şirketinin acenteliğini sürdürüyor.

TÜMTOKDER GENEL SEKRETERLİĞİ YAPTI

Ekrem Çağlar, 1992 yılında Türkiye'de kurulan ilk Alevi örgütlerinden biri olan Pir Sultan Abdal Canlar Derneği'nin örgütleyicileri arasında bulundu. Dernek yönetiminde uzun süre görev alarak, Genel Sekreterlik ve Genel Saymanlık görevlerini üstlendi. Bir dönem Tokat, Niksar Mutluca Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Başkanlığını yaptı. İstanbul merkezli Tokatlıların örgütlü olduğu yöre derneklerini çatısı altında toplayan TÜMTOKDER'in Genel Sekreterlik görevini yürüttü. Çağlar, evli ve iki çocuk babasıdır.