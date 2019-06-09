Ekrem İmamoğlu'nun 2 gündür nerede olduğu merak konusu oldu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 gündür sahada yok. İmamoğlu'nun Muğla Dalaman'a indiği iddia edilse de AK Partili rakibi Binali Yıldırım, İmamoğlu'nun Fethiye'nin Göcek mahallesinde olduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turunu tamamladıktan sonra tatile çıktı. 2 gündür sahada görünmeyen Ekrem İmamoğlu'nun nerede olduğu merak konusu oldu.

DALAMAN'A İNDİ İDDİASI

Oda TV'de yer alan habere göre; bayram boyunca Karadeniz'de mitingler düzenleyen İmamoğlu, kiralanan uçakla Dalaman Havalimanı'na gitti. Burada ailesi ile buluşan İmamoğlu, bayram tatilinin son iki gününü gözlerden uzakta ailesiyle dinlenerek geçirdi.

YILDIRIM: GÖCEK'DE DİYE DUYDUM

Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet'in sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım, İmamoğlu'nun Fethiye'nin Göcek mahallesinde olduğunu söyledi.

Yıldırım, Acet'in "İmamoğlu Göcek'de kampa girmiş ve sizinle yapacağı ortak yayına hazırlanıyor. Sizin haberiniz var mı?" sözlerine "Duydum. Ordu'dan bu sabah oraya geçti diye bir yerde okudum. Bu karşılaşmaya da hazırlanması iyi olur, hazırlansın" diye yanıt verdi.