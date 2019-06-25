Ekrem İmamoğlu açıkladı! İBB önünde bildiri okuyan personel işten çıkarılacak mı?

Saraçhane'deki belediye binası önünde " Ekrem İmamoğlu karşıtı" miting düzenleyen İBB çalışanlarının, İmamoğlu'nun yeniden başkan seçilmesinin ardından ne yapacakları merak konusu olmuştu. Çalışanların işten çıkarılacağına yönelik iddialarda sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık twitterdan yaptığı açıklamayla Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir niyeti olmadığını aktardı. İşte Işık'ın konuya ilişkin atmış olduğu o twitler;

"BENİM HİÇ KİMSEYE BİR KİNİM YOK"

Az önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile konuştum. Seçim sürecinde İBB önünde bildiri okuyan personeli sordum, şöyle cevap verdi: "Benim hiç kimseye bir kinim yok. Olamaz da. İstanbul 'a dair hayallerim var, bir an önce görevimin başına geçip bu hayalleri gerçekleştirmek istiyorum.

"BÖYLE ŞEYLER AKLIMIN UCUNDAN BİLE GEÇMEZ"

"Şunu işten çıkarayım, bunu kovayım böyle şeyler aklımın ucundan bile geçmez benim. Tüm çalışan kardeşlerim şunu bilsin: Ekmeğinin peşinde koşan, bulunduğu yere bileğinin hakkıyla gelmiş, iş ahlakı ve hukukuna uygun davranan herkesin başımın üstünde yeri var."