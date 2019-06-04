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'nun ağaçtan kiraz toplamasıEkrem İmamoğlu'nun açıklaması Ekrem İmamoğlu ailesiyle bayram kahvaltısı yaptı- CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, baba evinde bayram kahvaltısı yaptı-Bahçedeki kiraz ağacına tırmanan İmamoğlu, elleriyle kiraz topladıİSTANBUL(AA)- CHP istanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, babasının Beylikdüzü
'ndeki evinde ailesiyle birlikte bayram kahvaltısı yaptı.
İmamoğlu daha sonra bahçedeki ağaçlarından birine tırmanarak kiraz topladı. Kahvaltı sofrasında da bayram mesajını yineleyen İmamoğlu, sonrasında Trabzon
'daki programına katılmak üzere İstanbul'dan ayrıldı.
Kaynak: AA
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