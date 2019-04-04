Ekrem İmamoğlu, Alparslan Türkeş'in Ölüm Yıl Dönümü Nedeniyle Mesaj Yayınladı

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Türk siyasetine damga vuran isimlerden biri olan Alparslan Türkeş için vefatının 22. yılında bir anma mesajı yayınladı.

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ölüm yıl dönümünde siyaset dünyasından birçok isim tarafından anıldı. Vefatının 22. yıl dönümünde Türkeş için bir mesajda Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

TWİTTER ÜZERİNDEN ANMA MESAJI PAYLAŞTI

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Türk siyasi hayatının önemli kişiliklerinden Alparslan Türkeş'i vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.