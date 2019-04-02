Ekrem İmamoğlu Ankara'ya Gidiyor! İlk Olarak Anıtkabir'i Ziyaret Edecek

Resmi olmayan sonuçlara göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu, bugün Ankara'ya gidecek. İmamoğlu'nun Ankara programının ayrıntıları da belli oldu.
ÖNCE ANITKABİR'İ ZİYARET EDECEK
İmamoğlu, saat 15.00'te Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından saat 16.00'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.
AKŞENER VE YAVAŞ'LA DA GÖRÜŞECEK
Ekrem İmamoğlu, ardından sırasıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile görüşme gerçekleştirecek.
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