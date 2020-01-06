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Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantıda sunum eşliğinde ilçede devam eden projeler konuşuldu.

06.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:12 Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İlçe belediyeleri ile ortak masa toplantıları kapsamında bugün Belediyesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu ve çalışma arkadaşları saat 10.00'da Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı tarafından karşılandı. Çağırıcı'nın makamındaki kısa süreli ağırlamanın ardından heyet, toplantı salonuna geçti. Başkan Çağırıcı'nın yaptığı sunumla ilçedeki devam eden projeler detaylı şekilde konuşuldu ve fikir alışverişi yapıldı.

Bağcılar Belediyesi Yeni Hizmet Binası inşaatını gezdiler

Toplantının ardından İmamoğlu, Çağırıcı ve beraberindekiler önce Bağcılar Belediyesi Yeni Hizmet Binası inşaatını ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nı gezip incelemelerde bulundu. İmamoğlu, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nı da ziyaret ederek merkez hakkında bilgi aldı.


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Kaynak: Bültenler

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