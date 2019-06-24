Ekrem İmamoğlu, Bedrettin Dalan'ın rekorunu kırdı! Bedrettin Dalan kimdir?

Ekrem İmamoğlu , Anavatan Partisi 'nden 1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedrettin Dalan 'ın aldığı yüzde 49.7 oy oranını, yüzde 54.03 ile geçerek rekor kırdı. Bedrettin Dalan hayatı, oğlu, partisi…

BEDRETTİN DALAN KİMDİR?

İstanbul eski Belediye Başkanı Dalan, 1941 yılında Bayburt 'ta dünyaya geldi. İlköğrenimini Germencik 'te, orta ve lise öğrenimini Aydın Lisesi' nde tamamladı. İTÜ Maçka Fakültesi'nden elektrik mühendisi olarak mezun oldu. İş hayatına TCDD'de başladı ve daha sonra özel sektörde çalıştı.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Bedrettin Dalan, Anavatan Partisi Kurucu Üyesi oldu ve 1984 yılında 49.7 oy oranı ile bu partiden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1986 yılında Anavatan Partisi Genel Başkanı Turgut Özal ile çatıştı. Her şeye rağmen Anavatan Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak katıldığı 1989 yerel seçimlerinde başarısız oldu. Seçimlerden sonra ANAP'tan ayrılarak, 17 Mayıs 1990'da Demokrat Merkez Partisi Kurucu Genel Başkanı oldu. Bu parti 14 Eylül 1991'de Doğru Yol Partisi 'ne katıldı, aynı yıl yapılan genel seçimlerde DYP İstanbul Milletvekili seçildi.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Süleyman Demirel 'in cumhurbaşkanı seçildikten sonra DYP Genel Başkanlığı için 1993 yılının Haziran ayında yapılan olağanüstü kongre öncesinde aday olsa da adaylıktan çekildi. 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu, fakat seçilemedi. 1995 yılında DYP'den istifa ederek ANAP'a döndü. Çeşitli kuruluşlarda yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi oldu. 1985 yılında İstek Vakfı'nı kurarak, vakfın genel başkanı oldu. 12 Ocak 2011 tarihinde İrticayla Mücadele Eylem Planı davası kapsamında 30 Aralık 2011 tarihinde İstek Vakfı malları hariç, Bedrettin Dalan'ın Türkiye 'deki bütün mal varlığına, hak ve alacaklarına el konulmasına karar verdi. Hakkında Ergenekon davası kapsamında 12 Nisan 2010'da yakalama kararı çıkarıldı. 18 Şubat 2015 tarihinde yakalama kararı kaldırılan Dalan, 10 Mart 2015' te Türkiye' ye döndü.

ÖNCEKİ İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLARI VE OY ORANLARI

2019 - Ekrem İmamoğlu: Yüzde 54.3

2014 - Kadir Topbaş : Yüzde 47.9

2009 - Kadir Topbaş: Yüzde 44.7

2004 - Kadir Topbaş: Yüzde 45.3

1999 - Ali Müfit Gürtuna : Yüzde 27.5

1994 - Recep Tayyip Erdoğan : Yüzde 25.2

1989 - Nurettin Sözen : Yüzde 35.6

1984 - Bedrettin Dalan: Yüzde 49.7