Ekrem İmamoğlu Belgrad Ormanı'nda Yürüyüş Yaptı

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Belgrad Ormanı'nda Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte sabah yürüyüşüne çıkan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Artık İstanbul'un ekseninin başka bir yöne evrilmesi lazım. Aslında hep beraber bu tür alanlar var etmemiz lazım bu kentte. Çok hızlıca var etmeliyizö dedi.31 Mart yerel seçim çalışmalarına kısa bir mola veren CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Pazar sabahı eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nda sabah yürüyüşüne çıktı. Yürüyüşe CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı, mevcut belediye başkanı Şükrü Genç ve spor yapmaya gelen çok sayıda vatandaş da eşlik etti.ARTIK İSTANBUL'UN EKSENİNİN BAŞKA BİR YÖNE EVRİLMESİ LAZIMİmamoğlu, Belgrad Ormanı dünya güzeli doğa harikası bir bölge. Elbette her bölgesiyle korunması gereken bir miras. Ama bir şeyi başarmak lazım; İstanbul'a çok zarar verildi, çok kötü işler yapıldı. Artık İstanbul'un ekseninin başka bir yöne evrilmesi lazım. Aslında hep beraber bu tür alanlar var etmemiz lazım bu kentte. Çok hızlıca var etmeliyiz. Çünkü çok yıllar kaybedildi. Şehrin önceliği böyle olmalı. İnanın bunu başarırız da dedi.Yürüyüş sırasında açıklamalar yapan İmamoğlu, Belgrad Ormanı gibi İstanbul'un geleceğine bu tür doğal ortamlar oluşturup herkesin spor yapabilmesini sağlamamız lazım. Sadece buraya arabasıyla gelen insanlar değil, çok kolaylıkla İstanbul'un en az 9-10 bölgesinde keyifli spor yapabilecekleri alanlar yaratmak lazım şeklinde konuştu.TOPLUM İSTANBUL'DA ENERJİSİ YÜKSEK BİR DÖNEM İSTİYORBu temponuzu rakiplerinize bir mesaj olarak algılayalım mı diye sorması üzerine İmamoğlu, Yani mesajı veriyoruz zaten, algılanıyoruz diye düşünüyorum. Enerjimiz yüksek toplumda öyle bir şey istiyor. Toplum İstanbul'da enerjisi yüksek bir dönem istiyor. Çünkü kaybedilen zamanın geri kazanılması lazım. İstanbul iyi şeyleri, güzel işleri hızlıca yapan bir belediye başkanlığı dönemini istiyor. Bizde buna hazırız dedi.İmamoğlu'nun ardından mikrofon uzatılan eşi Dilek İmamoğlu ise, Uzun süreden beridir Belgrad ormanına gelmek istiyordum, bugüne kısmetmiş şeklinde konuştu.Görüntü dökümü----------------İmamoğlu'nun konuşması-Yürüyüş yapması-Yürüyüş sırasında soru sorulması-Eşinin açıklamaları-İmamoğlu'nun börek dağıtması-Genel ve detaylar - Uyanıkistanbul