Ekrem İmamoğlu: Benim Verdiğim Sonuçları YSK Başkanı da Teyit Etmiştir

Cumhuriyet Halşk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, verdiği YSK verilerinin, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven tarafından da teyit edildiğini duyurdu.

"BURASI BİR DİPSİZ KUYUYA DÖNER"

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Sisteme girmeyen sandık sayısı 82. Oy farkı 27 bin 806. Şu anda aslında kalan sandıklardaki toplam seçmen sayısı 24 bin civarında. Artık bu işin matematiksel süreci sona erdi. YSK'nın verdiği sayılara göre konuşuyorum. Günün sonunda kararı verecek olan kurumunun sayılarını paylaşıyoruz. Bundan daha önemli bir kurum yok. Sonucu girecek olan YSK'dır. Bazı ajanslar paylaşmış sonradan sayfalarından kaldırmış.

Bir tartışma konusu açılmak isteniyor. 290 bin geçersiz oy olduğu... Burası bir dipsiz kuyuya döner, bunun altından kimse kalkamaz. Geçersiz oy her seçimde vardır. 2014

Benim verdiğim sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir.