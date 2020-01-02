Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesleki yeterlilik eğitim programını tamamlayan Beyaz Masa çalışanlarına törenle sertifikalarını verecek. İmamoğlu törenin ardından Beyaz Masa'da ALO 153 çağrılarını yanıtlayacak.

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi çalışanlarına mesleki ve kişisel gelişim fırsatları sunmak için İBB iştiraklerinden UGETAM işbirliği ile eğitim programı düzenledi. Eğitimlerini tamamlayan katılımcılar 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' almaya hak kazandı.

ARAMALARI YANITLAYACAK

Programı birinci olarak tamamlayanlara düzenlenecek törenle belgelerini verecek olan İmamoğlu, organizasyonda Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi'ni de ziyaret ederek gelen aramayı karşılayacak.

VATANDAŞ TEMSİLCİLERİ VE TAKIM LİDERLERİ KATILDI

İki kademeli sınav ve üç aylık eğitim döneminin ardından 376 Vatandaş Temsilcisi ve 34 Takım Lideri, başarı elde ederek sertifika sahibi olmaya kazandı. Uluslararası denkliği olan belgelendirme programında çalışan motivasyonunu artırmak, kurumsal aidiyeti ve işe bağlılığı güçlendirmek hedeflendi. Mesleki Yeterlilik Belgelendirme yetkisine sahip kuruluşlardan İBB iştiraki UGETAM ile sağlanan işbirliği çerçevesinde çağrı karşılayan çalışanlardan yıl boyu başarılı grafik sergileyen temsilci ve takım liderleri programa dahil edildi.