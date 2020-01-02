Haberler » Güncel » Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak - Haber

Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesleki yeterlilik programını tamamlayan Beyaz Masa çalışanlarına sertifikalarını düzenlenecek tören ile verecek. Başkan İmamoğlu, törenin ardından Beyaz Masa'yı arayan vatandaşların telefonlarına yanıt verecek.

02.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:39

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesleki yeterlilik eğitim programını tamamlayan Beyaz Masa çalışanlarına törenle sertifikalarını verecek. İmamoğlu törenin ardından Beyaz Masa'da ALO 153 çağrılarını yanıtlayacak.

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi çalışanlarına mesleki ve kişisel gelişim fırsatları sunmak için İBB iştiraklerinden UGETAM işbirliği ile eğitim programı düzenledi. Eğitimlerini tamamlayan katılımcılar 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' almaya hak kazandı.

ARAMALARI YANITLAYACAK

Programı birinci olarak tamamlayanlara düzenlenecek törenle belgelerini verecek olan İmamoğlu, organizasyonda Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi'ni de ziyaret ederek gelen aramayı karşılayacak.

VATANDAŞ TEMSİLCİLERİ VE TAKIM LİDERLERİ KATILDI

İki kademeli sınav ve üç aylık eğitim döneminin ardından 376 Vatandaş Temsilcisi ve 34 Takım Lideri, başarı elde ederek sertifika sahibi olmaya kazandı. Uluslararası denkliği olan belgelendirme programında çalışan motivasyonunu artırmak, kurumsal aidiyeti ve işe bağlılığı güçlendirmek hedeflendi. Mesleki Yeterlilik Belgelendirme yetkisine sahip kuruluşlardan İBB iştiraki UGETAM ile sağlanan işbirliği çerçevesinde çağrı karşılayan çalışanlardan yıl boyu başarılı grafik sergileyen temsilci ve takım liderleri programa dahil edildi.

Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halkla İlişkiler, Ekrem İmamoğlu, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:55   Adıyaman'da yağmurda evin tavanı çöktü - Haber
15:54   Şanlıurfa'da kar yağışı - Haber
15:52   Kadınlar halı dokuyarak aile bütçesine katkı sağlıyor - Haber
15:52   İzmit Belediyesinde 25 personelin sözleşmesinin yenilenmemesine tepki - Haber
15:48   Öğrencilere trafik eğitimi verildi - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
14:32   Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak - Haber
13:58   Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi - Haber
13:47   İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı - Haber
2.01.2020 16:03:32