Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde Açılışlar Yaptı

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Seçimleri kapsamında belediye başkanlığını yaptığı Beylikdüzü'nde yapımı tamamlanan Hasan Doğan Stadı ve Sosyal Yaşam Alanı, Fakir Baykurt Kütüphanesi ile Kavaklı Sağlık ve Yaşam Alanı'nın açılışlarını yaptı."AMATÖRE DAİR EN NİTELİKLİ FUTBOL SAHASINA DÖNÜŞTÜ"Hasan Doğan Stadı ve Sosyal Yaşam Alanı açılışını yapan Ekrem İmamoğlu, "Güzel gençlerimize Beylikdüzü'nde bu stadı hizmete açmanın, zaten sezon başından beri hizmeti vermeye başlamıştı. Tepeden tırnağa koltuk düzeni ile çok çağdaş bir stada dönüşen sadece stat değil fonksiyon olarak hemen okulların karşısında çok özel bir kütüphanesi olan aynı zamanda aile hekimliğime merkezine tahsis edilen alanıyla Kavaklı'nın bir merkezi haline gelecek. Orada evet futbol maçları oynanacak ama onun ötesinde halkın spor yapma imkanı sağlanacak, saha vatandaşa da açık olacak. Belki de İstanbul'un en nitelikli alanı oluşmuş oldu. Ciddi emek verildi buraya. ve İstanbul'un ve belki de amatöre dair ben demiyorum bunu kulüpler söylüyor. En nitelikli futbol sahasına dönüştü. Etrafının okullarla donanımlı olması, yine kültüre kütüphanesi ve diğer unsurlularıyla hizmet edecek olması merkez kavramı adına da değerli bir buluşma yeri. Hayırlı uğurlu olsun" dedi."KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN, BİZE MUTLULUK, REFAH, HUZUR GETİRSİN"Beylikdüzü'nde önemli işler başardığını anlatan İmamoğlu, "İstanbul'un başka yerlerinde kendimi anlatıyorum. Diyorum ki ben çok çalışkanım vatandaşın arasından çıkmam. Ben bu cümleleri burada kursam bana gülersiniz çünkü siz benim hemşerimsiniz yani benim size kendimi anlatmama gerek yok. Ama şunu söyleyeceğim şimdi bazı yaptığımız işlere kılıf bulmaya çalışıyorlar. Karalama politikası yapmaya çalışıyorlar. Efendim neymiş yaşam vadisi zaten varmış. ya vardı da biz mi oynamıyorduk orada? ya da bu çocuklar mı koşmuyordu neredeydi? Hayal miydi? Yani anlamış değilim. Yaşam vadisi, stadı, sahili, parkları çok daha iyisini yapacağız. İstanbul'un ve Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. Bugün Regaip Kandili. Kandilimiz mübarek olsun. İnşallah bize mutluluk, refah, huzur getirsin. 3 aylarımız mübarek olsun. Bu ülke için İslam coğrafyası için ve de dünya için dua edelim. İnsanlık için dua edelim. Kavganın, gürültünün, ayrışmanın değil buluşmanın birleşmenin ve birbirine sarılarak millet olmanın en güzel duygularının yaşandığı günlere kavuşalım hep birlikte. Tabi aynı zamanda gülen güler yüzlü insanlar olalım. Onun olması için de güler yüzlü yöneticiler seçelim" diye konuştu."BİZ KÜTÜPHANE İŞİNE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"İmamoğlu daha sonra Fakir Baykurt Kütüphanesinin açılışını yaptı. İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, "Biz İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir iddia ortaya koymuştuk. İstanbul'un en iddialı kütüphaneleri bu burada olacak diye. Burası 14. noktamız oldu. İstanbul'un en büyük belediye kütüphanesi de biz de. Bu işe çok önem veriyoruz. Umut ediyorum yıllardır durağanlaştırılan kütüphane konusunu Saraçhane'de belki de dünyanın en iddialı kütüphanelerinden birini açarak yolumuza devam edeceğiz" dedi."BURAYA YENİ GELEN AİLELERİMİZİN YABANCILIK ÇEKMELERİNİ İSTEMİYORUZ"Kavaklı Sağlık ve Yaşam Alanı açılışını da yapan Ekrem İmamoğlu, buradaki konuşmasın şu ifadelere yer verdi:Biz göreve başladığımızda bir emekli lokali vardı belediye bünyesinde ama şu anda neredeyse dokuza yakın noktada bu tarz hizmetler veren yerlerimiz var. Burası biraz daha kadın temalı. Aslında ailelere dönük. Yanında çok güzel bir parkı var. Biz Mahalle içinde buraya yeni gelen kadınların, çevredeki ailelerin gelip vakit geçirebileceği, yine bahsettiğimiz kırsaldan gelen ailelerimizin kentli buluşmalarında şehirli buluşmalarında yabancılık çekmemeleri konusunda özel noktalar olsun istiyoruz burası onlardan bir tanesi. 8 Mart Dünya emekçi kadınlar günü yarın ama bir gün öncesinde özellikle kadınlara dönük böyle bir sosyal alanın açılması ve burada Türkiye'nin bir kadın değerinin isminin taşınması her açıdan mesaj dolu.Görüntü Dökümü:-------------------------İmamoğlu'nun açılışını yaptığı yerler-İmamoğlu'nun açıklamaları-Genel ve detaylar - İstanbul