Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde toplanan kalabalığa seslendi

RESMİ olmayan sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP Adayı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde toplanan kalabalığa seslendi. İmamoğlu, "Beni kutlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın rakibimize teşekkür ediyorum. Toplumu kucaklaştıracağız, her şeye rağmen bunu başaracağız" dedi.

"ATATÜRK CUMHURİYETİNİN BİR PROJESİYİM"

"Bu şehirde azınlık diye bir kavram yok, biz bu şehirde Rum'u, Ermeni'si, Süryani'si, Yahudi'si herkesi kucaklayacağız" diyen İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti.

"Biz bu şehirde demokrasi inşa edeceğiz. Biz bu şehirde adaleti inşa edeceğiz. Biz bu güzel şehirde size söz veriyorum, geleceği inşa edeceğiz. Biz bu şehirde maneviyatını bilen, sahip çıkan, milli değerlerine her daim sahip çıkan, vatanın bölünmez bütünlüğünü her yerde savunan, ama yanı sıra her yerde tam bağımsız Türkiye diyen, biz aynı zamanda gelecek için fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz. Biz size söz veriyoruz, ne sizi aldatacağız, ne de aldanacağız. İstanbullular, hepinize hepinizin huzurunda İstanbullu hemşerilerime şunu söyleyeceğim, ben bu şehrin insanlarının yurdumun, güzel yurdumun insanlarına sesleniyorum, ben bir projeyim, ben Türkiye Cumhuriyetinin, Atatürk Cumhuriyetinin bir projesiyim. Siyaseti ahlakla buluşturacağız. Benim bu şehirde hepinize söz veriyorum, çocukların gençlerin Ekrem Ağabeyi olmaya geliyorum. Çok güzel işler başaracağız, bu şehirde bugün demokrasi tamir ettiniz, yaşa İstanbul. O bir avuç insana en güzel cevabı verdiniz. Artık gülelim"

"SİZE LAYIK OLMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Ekrem İmamoğlu, "Size layık olmak için çok çalışacağız. Ben bütün İstanbul huzurunda, oğullarıma, ben İstanbul'un gençlerini evlatlarım kabul ediyorum. Her şey çok güzel olacak diyen Berkay'a, ben bu şehrin güzel insanlarına hizmet ederken, yine yanımda olacağını bildiğimi aileme, anneme, babama, kardeşime hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Benim ailem, benim nefes almamı sağlayacak. Benim ailem bana güç katacak, ama sizin huzurunuzda söz veriyorum. Benim ailem siyasette ben koşarken, sadece bana destek olacak. Siyaset hizmet alanıdır, görev alanıdır, hizmet edeceğiz. Ben hepinizin huzurunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'na teşekkür ediyorum. İttifakımız İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'e teşekkür ediyorum. Her iki partinin il başkanlarına teşekkür ediyorum. Ben İstanbul ittifakına teşekkür ediyorum, içinde herkes var, yol arkadaşlarım, gönüllüler var. HDP'li kardeşlerim var, AK Partili, MHP 'li, Saadet Partili, Demokrat Partili, DSP'li, BBP'li kardeşlerim var. Partiler hizmet için araçtır, partilerin liderlerine farklı yerlere koyarak milletimizin iradesini sıkıntıya asla sokmayacağız. Her zaman söyledik, söylemeye devam edeceğiz, asıl olan millettir, milletimizdir. Her zaman millet üstündür. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, bunu hiç unutmayacağız. Yarından tezi yok işimize başlıyoruz. İstanbul için çok çalışacağız, hepinize söz veriyorum" şeklinde konuştu.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA VE SAYIN RAKİBİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Bu güzel akşamda bizi yalnız bırakmadınız, bundan sonrada bırakmayın" diyen İmamoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul'da seferberlik başlatacağız, İstanbul'u hep birlikte ayağa kaldıracağız. Kısa zamanda büyük işler başarmamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Şimdiden yol arkadaşlığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Herkes selam söyleyin, herkesi kucaklayın, herkese Ekrem İmamoğlu'nun size selamı var deyin. Kimseyi dışarıda bırakmayın, ayrıştırmayın, herkesi kucaklayın, artık partizanlık bitti. Artık liyakat ve ahlak var. Artık hak, hukuk, adalet var. Siyasette barışacağız, bu toplum özgürlüklerle buluşacak, bu toplum adaletsizlikleri tamir edecek. Ben milletimize ve demokrasi inancına inanıyorum. Beni kutlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın rakibimize teşekkür ediyorum. Toplumu kucaklaştıracağız, her şeye rağmen bunu başaracağız. Bütün komşulara, hemşerilere, son mesajımızı hep beraber söyleyelim, her şey çok güzel olacak."



- İstanbul