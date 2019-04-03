Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım'a Yanıt Verdi: Ben İstanbulluya Huzur Getirdim!

Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın eleştirilerine yanıt verdi.

"BEN İSTANBULLUYA HUZUR GETİRDİM!"

Binali Yıldırım'ın "Türk halkının sinirlerini sakın bozmayın" sözlerine tepki gösteren Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

"Benim sayemde millet gülüyor ama farkında değiller. Ben İstanbulluya huzur getirdim. Gülümsemem insanların yüzünü güldürüyor. Çocuklar bana koşarak sarılıyor. Bu benim sorumluluğumu arttırıyor. Mutluluğumun tarifi yok. O yüzden biz kimsenin sinirini bozmayız, sinirini bozan koşullarla mücadele ederiz.

"KEŞKE AA'YA TEK BİR CÜMLE SÖYLESYDİNİZ!"

Keşke bütün gece boyunca bu ülkenin sinirini bozan AA'ya tek bir cümle söyleseydin Binali Yıldırım. Sinirleri biz bozmayız merak etmeyin ama mücadelemizi veririz.

Yanlış yapmayın. Kabine üyeleriyle, bakanlarla siz niye toplantı yaparsınız? Biz eşit koşullardayız. Geçmişte bakanlık, başbakanlık yapmış olabilirsiniz ama bitti.

"YETKİLERİNİZİ KULLANIRKEN DİKKATLİ OLUN!"

Benim istirhamım, yetkilerinizi kullanırken dikkatli olunuz. Bu ülkenin sinirlerini bozmak benim işim değil. Genel başkan yardımcısı, bu ülkenin en şaibeli seçimi diye bu seçimi tanımlayabiliyor. Ne acı.

Biz desek, "muhalefet dedi" derler. Muhafeletin de hakkıdır. Ama bir iktidarın üyesi, bir genel başkan yardımcısı, güvenlik tedbirlerini alan bir partinin genel başkan yardımcısının bunu söylemesi kadar tirajikomik bir şey olamaz. Ne için bununla ilgili bir cümle kurmadınız sayın Yıldırım? Bu kişi, seçime birkaç gün kala, en güvenli seçimi yaşayacağız diyen kişi."

İBB ÇALIŞANLARI GÖNÜLLERİNİ FERAH TUTSUNLAR

İBB çalışanlarına da seslenen Ekrem İmamoğlu, "İBB'de çalışan herkese müjdeliyorum ki alınteri akıtan, çalışan herkesin yeri başımın üstüdür. Ben onlara hükmetmeye gelmiyorum. Bu şehre ortak çabayla hizmet etmeye geliyorum. Gönüllerini ferah tutsunlar. Benim yüreğimin sıcaklığını hissettikçe benimle çalışmaktan çok büyük keyif alacaklar. Görecekler ki, adamcılıktan partizanlıktan çok yorulmuşlar, farkına varacaklar.

EN DÜŞÜK ÜCRET 2200 LİRA OLACAK

Özellikle sosyal haklarına bizim dönemimizde kavuşacaklar. Ben sendikal haklarını koruyarak, özellikle asgari ücretle çalışan çalışanlara vaadimizdi, en düşük ücret 2200 lira olacak. Dolayısıyla biz, İBB'de en düşük ücretin 2200 lira olduğu süreci başlatmış olacağız. Bu bizim seçim sahası vaadimizdi, tekrar duyurmuş olayım.

8 MART'TAKADINLAR İZİNLİ OLACAK

Zoraki mitinge gitmek yok, kimseyi zoraki mitinge yollamayacağım. Seviyorsa gelsin, sevmiyorsa gelmesin. Kadın çalışanlara 8 Mart'ta kendi belediyemde izin verdim, burada da izin vereceğim." dedi.