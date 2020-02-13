Ekrem İmamoğlu: Birkaç aydır deprem rüyası görüyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mahalleler Birliği ile "Koordinasyon ve Bilgi Paylaşımı Toplantısı" gerçekleştirdi.

Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya İBB Başkanı İmamoğlu'nun yanı sıra; Sarıyer, Beykoz, Pendik, Şişli, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Üsküdar, Beyoğlu, Kadıköy, Zeytinburnu, Başakşehir, Küçükçekmece ve Maltepe ilçelerinden toplam 56 mahallenin temsilcileri katıldı.

"1999 DEPREMİ BİZİ KENDİMİZE GETİRDİ"

Temsilcilerden mahallelerinin imar sorunları ilgili görüşlerini ve önerilerini alan İmamoğlu, "İstanbul'un en problemli alanını konuşuyoruz şu anda. Bu alan, ne yazık ki, İstanbulluların hayatını da tehdit eden bir alan. Sadece mülkiyet, sadece plan sorunu olsa, bunu zamana yayabiliriz. Ama bir noktadan sonra, insanların can ve mal güvenliğini ilgilendiren, depremle direkt ilişkili bir alan. Şu bir gerçek: 20 yıl, aslında bir milat. Niye? 1999 depremi, hepimizi yataktan uyandırdı." dedi.

"BİRKAÇ AYDIR DEPREM RÜYASI GÖRÜYORUM"

Türkiye'nin en büyük sorununun ortak akıl masası kurma, uzlaşma ve bir araya gelme konusunda yaşandığını kaydeden İmamoğlu, Bu süreci sizin kadar takip edeceğimden kuşku duymayın. Benim uzun zamandır rüyayla işim olmuyordu çok az uyuduğumdan. Ama inanın son birkaç aydır, habire deprem rüyası görüyorum. Veya insanların bu sıkıntılarını görüyorum. Dolayısıyla bu beni bu kent adına en fazla tedirgin eden konudur. Başka bir konuyu bu şehirde, bazen gündeme bile getirmek istemiyorum; ama ne yazık ki gündemimizi çalan unsurlar da memleketimizde yok değil. Ama biz ısrarla depremi, kentsel dönüşümü, tapu ve mülkiyet sorununu gündemimizde sıcak tutacağız. Bundan emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.