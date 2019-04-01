Ekrem İmamoğlu Biyografisini "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" Olarak Güncelledi

Canlı yayında tekrar kameraların karşısına geçen İmamoğlu, kendisine iletilen bir notun ardından YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamasını hatırlatarak "Benim verdiğim sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir" dedi. İmamoğlu açıklamasının ardından, "Twitter biyografisini "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı- Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality" olarak güncelledi.

SOSYAL MEDYA HESABINDA GÜNCELLEME YAPTI

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen ve YSK verilerine göre dün gerçekleşen yerel seçimi önde götüren Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarında güncelleme yaptı.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLARAK GÜNCELLEDİ

İmamoğlu açıklamasının ardından, "Twitter biyografisini "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı- Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality" olarak güncelledi.