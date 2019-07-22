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Ekrem İmamoğlu Bodrum'da

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sanatçı Zülfü Livaneli'nin konserine katıldı.

22.07.2019 00:44 Ekrem İmamoğlu Bodrum
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sanatçı Zülfü Livaneli'nin konserine katıldı.
Bodrum'da ailesi ile birlikte tatile yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antik Tiyatro'da düzenlenen Zülfü Livaneli'nin 'Livaneli ile Sevdalım Hayat Şarkılar ve Öyküleri' adlı konserine katıldı. Antik Tiyatro'ya gelen Başkan İmamoğlu, girişte kendisini alkışlayan vatandaşlar ile kısa süre sohbet etti. Bazı vatandaşlar ise içeriye geç alındıkları için güvenlik görevlileriyle tartıştı. Rengin Gökmen'in şefliği yaptığı 48 kişilik Livaneli Filarmoni Orkestrası'nın konserine çok sayıda ünlü isim katılırken, konsere basın mensupları alınmadı.


Kaynak: DHA
Zülfü Livaneli, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Bodrum, Güncel

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