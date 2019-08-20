Haberler» Güncel» Haber

Ekrem İmamoğlu Bodrum'dan döndü

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bodrum'dan döndü.

20.08.2019 14:42 Ekrem İmamoğlu Bodrum'dan döndü
İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bodrum'dan döndü.
İmamoğlu, Atlas Global Havayolları'nın uçağıyla Bodrum'dan İstanbul'a geldi. İmamoğlu saat 13.45'te sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. İmamoğlu, saat 14.10 sıralarında da VIP salonundan çıktı. İmamoğlu, tatile gittiği yönündeki eleştirileriyle ilgili soruya "Çocuklarımı aldım geldim. Şimdi de işimize devam ediyor" dedi. Oğlu Semih İmamoğlu ile Bodrum'dan dönen İmamoğlu daha sonra makam aracıyla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.



Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Bodrum, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:50   Bursalılar İncir Festivali'nde buluşacak
15:50   DHA YURT BÜLTENİ - 11
15:50   Anne Marie İkinci Kez Regnum Carya sahnesinde!
15:50   AK Parti Sözcüsü Çelik: "Esas mesele halkın oyuyla seçilmiş olanların, hukuk devletinin kuralları...
15:49   Bölge Birlik Başkanı Ertan Taşlı, Eren'i ağırladı
15:49   Sivas'ta trafik kazası: 4'ü çocuk 5 yaralı
15:49   DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4