Kaynak: İHA

İSTANBUL (İHA) – CHP 'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu , "Bu sürecin gerçekten hızlıca bitmesi lazım. Hızlıca normalleşmemiz lazım. Bizim oy aldığımız seçmen bizim tek sayfamız asla olmayacak ve değil zaten bizim herkes gözümüzün önünde ve herkesi mutlu etme konusunda bir anlayışımız var" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, basın açıklaması yaptı. İmamoğlu, "Seçim süreci devam ediyor. Tabi çok uzamasını istemiyoruz. İstanbul gerçekten hizmet bekliyor ve İstanbul'un gerçekten mühim konuları var. Bir an önce çözüme kavuşması gereken ve insanların talepleri doğrultusunda yol almamız gereken" diye konuştu."Bu sürecin gerçekten hızlıca bitmesi lazım, hızlıca normalleşmemiz lazım"Bu sürecin hızlıca bitmesi gerektiğini söyleyen İmamoğlu, "Bugün hem Beşiktaş 'ta hem de Eyüp 'te biraz dolaşma fırsatı buldum. Çokça vatandaşımız bize taleplerini sokakta ilettiler ve gerçekten görüyorum ki İstanbullu hazır, mutlu, beklentileri yüksek bunu hissedebiliyorum. Bu sürecin gerçekten hızlıca bitmesi lazım. Hızlıca normalleşmemiz lazım. Bizim oy aldığımız seçmen bizim tek sayfamız asla olmayacak ve değil zaten bizim herkes gözümüzün önünde ve herkesi mutlu etme konusunda bir anlayışımız var. Ruh halimiz buna uygun" şeklinde konuştu."Gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olacağım"İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:"Demokrasi o kadar önemli ve o kadar değerli ve insanlar için su gibi hava gibi yani onsuz yaşayamaz durumda. Mutluluğun önemli bir kaynağı. Biz bunu talep ediyoruz. Demokrat bir belediye başkanı olmak hususunda bu kentini, evet iddiamdır gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olacağım. Bu her şeyin ötesinde ya hangi konu ki bu demeyin bir çok sorunun çözümü aslında orada yatıyor. Bir şehrin barışla uzlaşıyla hoşgörüyle empatinin kattığı kabiliyetle inanılmaz bir mutlu kente dönüşmesini sağlamak bu mümkün.""Oy hırsızı diye bir şey yazılıyor benim bir tek hırsızlık bildiğim şey var o da gönül hırsızlığı"Sosyal medyada yapılan bazı yorumlara üzüldüğünü belirten İmamoğlu, "Bazı propagandalar yapılıyor üzülüyorum, bazı sözler söyleniyor üzülüyorum ve artık sosyal medya ciddi bir iletişim alanı bazı konularla ilgili orada yorumlar yapılıyor gerçekten üzülüyorum özellikle bir hususu paylaşmak istiyorum bir kelime canımı sıkıyor. Oy hırsızı diye bir şey yazılıyor benim bir tek hırsızlık bildiğim şey var o da gönül hırsızlığı yaparım, gönülleri çalarım, gönülleri kazanırım. Başka hiçbir işten anlamam hırsızlık namına gönüllerini kazanmaya geliyorum. Bu hiç zor değil çünkü hiç kimseye ön yargım yok" dedi."Biz asla itirazlara karşı gelmedik ama soyut itirazlar doğru değildir"İtirazlara karşı gelmediklerini belirten İmamoğlu, "Somut olan her itiraz hakkına saygı duyarız, bizim de var. Biz asla itirazlara karşı gelmedik ama soyut itirazlar doğru değildir. Soyut itirazlar, maddi hatalar düzeltilsin" şeklinde konuştu.Basın mensuplarının yeniden sayılan oyların takip edilip edilmediğini sorması üzerine İmamoğlu, "Her ilçedeki sayımla ilgili anlık raporları alıyoruz. Şu anda daha önce pek de uygulamalarda olmayan geçersiz oyların tekrar açılıp sayılması ile ilgili bir süreç söz konusu birbirine çok yakın değerler çıkıyor. Bize 10 çıkıyor karşı tarafa 7 çıkıyor. ya da karşı tarafa 25 çıkıyor bize 10 çıkıyor. Geçersiz oyların yüzde bir ile iki arasında bir kriterde artı eksi değerler oluşuyor. Günün sonunda neticeye tesir edecek bir değer söz konusu değil" diye konuştu. - İSTANBUL