Ekrem İmamoğlu: Bu Yerel Seçim Türkiye'nin Moral Seçimidir

Kaynak: DHA

Haber-Kamera: Onur MERİÇ-İSTANBUL DHACHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Şişli Belediye Başkan adayı Muammer Keskin'in proje tanıtım toplantısına katıldı. Şişli'de bir otelde gerçekleştirilen toplantıya CHP Şişli Belediye Başkan adayı Muammer Keskin, CHP milletvekilleri, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve sanatçı Müjde Ar'ın da aralarında bulunduğu isimler katıldı."31 MART'A KOL KOLA YÜRÜMELİYİZ"Tanıtım toplantısında konuşan İmamoğlu, "Tüm Türkiye'ye, İstanbul'dan, ilçelerinden ve birçok kazanacağımız şehirden ispat etmek ve kazandırmak zorundayız ki, Türkiye, yeniden moralli, mutlu, bir arada, özgür ve barış içinde bir ülkeye dönüşsün. O anlamda bu yerel yönetim seçimlerindeki sorumluluk, hepimiz için derin bir sorumluluktur. Hiç kimse, basit sebeplerle burun kıvıramaz. Oturduğu yerden ayağa kalkmalı, basit sebeplerle kendini dışarı itmemeli, ayrışmamalı, bütünleşmeli ve birleşmelidir. Buradan çağrımdır. Bir an kızmış, öfkelenmiş, kendine başka bir yol seçmiş arkadaşlarımız olabilir. Bugün, başka bir gündür. Bu yerel seçim, başka bir ihtiyaç seçimidir. Türkiye'nin moral seçimidir. Sadece İstanbul ittifakı için değil, Türkiye'nin ittifakı için, milletçe, farklı bir görüşe, farklı bir yönelişe yürümek için başka bir yerel seçimdir. Arkadaşlarımızın bir kez daha düşünüp, yol ayrımında değil, yol birliğinde buluşmalılar. 31 Mart'a kol kola yürümeliyiz. Aksi takdirde, bu sadece bir siyasal süreç değil, toplumsal bir süreç olduğunu, halkın süreci tüm vicdanıyla, ahlakıyla, adaletiyle takip ettiğini görüyorum. Bu duyurumu, bu ikazımı duyacaklarını düşünüyorum. Eğer, bunu dikkate alırlarsa mutlu olurum. Ama dikkate almazlarsa, bizimle bir hesapları yok ama halk hesabını verir" dedi."GENÇ İŞSİZLİĞİ İÇİN SEFERBERLİK İLAN ETMELİYİZ"İmamoğlu "İstanbul'daki işsizlik, özellikle genç işsizliği için seferberlik ilan etmeliyiz. Çocukların hayata yetişmesinden tutun, gençlerin geleceğe umutla bakmasına kadar, birlikte hareket etmeliyiz. Bu anlamda İstanbul'un saygın iş dünyasını bir seferberliğe davet ediyorum. Yerel yönetim, toplumdan bağımsız ve topluma uzak bir kuruluş değildir. Kuracağımız ortak masalarda, iş dünyasının en ön saflarda olmasını bekliyoruz. Bazı imar ve plan uygulamalarından dolayı süreç gecikmiş, insanlar derinden mağdur edilmiştir. Aynı zamanda çoğu yerde, müteahhitlerle çoğu yerde baş başa bırakılmış ve insanlar neredeyse çantacıların eline düşürülmüştür" diye konuştu.Görüntü Dökümü:----------------------İmamoğlu'nun açıklamaları-Genel ve detaylar