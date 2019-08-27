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Ekrem İmamoğlu, Candan Erçetin ile birlikte İstanbullulara çağrıda bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluları 30 Ağustos gecesi yapılacak Zafer Bayramı kutlamaları için Candan Erçetin ile birlikte çektiği video ile konsere davet etti.

27.08.2019 10:30
Ekrem İmamoğlu, Candan Erçetin ile birlikte İstanbullulara çağrıda bulundu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sanatçı Candan Erçetin ile ortak çektiği video ile tüm İstanbulluları 30 Ağustos gecesi Üsküdar'da yapılacak Zafer Bayramı kutlamalarına ve Candan Erçetin konserine davet etti.

"İSTANBULLULARI SİZİNLE DAVET EDİYORUM"

İmamoğlu, "Biz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bu sene hepimizin zaferi diye tanımladık. 30 Ağustos'u şöyle İstanbulluyla, sizinle beraber aslında buluşup kutlayacağız, kucaklayacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ben İstanbulluları davet ediyorum ama sizinle davet etmiş oluyorum" diyerek ricada bulundu.

"BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI"

Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini sevilen şarkıcı Candan Erçetin büyük bir nezaketle karşılayıp şu sözleri söyledi;

"Ben de ediyorum çünkü benim için de çok anlamlı, çok önemli sizin anlattığınız her şeye katılmamak mümkün değil. Bu günümüz borçlu olduğunuz kişi ve kişiler belli. Dolayısıyla bunu hep birlikte toplanıp coşkuyla kutlamak, bizi de çok heyecanlandırıyor"

Ekrem İmamoğlu, Candan Erçetin ile birlikte İstanbullulara çağrıda bulundu

Ekrem İmamoğlu, Candan Erçetin, Zafer Bayramı, Magazin, Güncel

YORUMLAR (6)
GERCEK TÜRKLER: Aslansınız
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EKO BASKAN: Tatil yakışan başkanım tatiliniz bittiyse icraat bekliyoruz süt ekmek su bedava olacak demiştiniz üniversite öğrencilerine 400 TL burs dediydiniz 150 kreş dediydiniz sizi sahneye alalım
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İPEK: o kukla sahneye çıkmasını İsrailli abileri isterse çıkar :))))
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CISSSS: İŞİ GÜCÜ TATİL MAÇ KONSER İSTANBULDA HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLDU REİS BOŞA DEMİYODU BUNLAR KONUŞUR BİZ YAPARIZ DİYE BU MİLLET BUNU HAK EDİYO ÇALIŞANA EMEK VERENE YER YOK OY VEREN VIRRİKLER BİN BETER OLUN
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SEDAT: gerçekten duyarlı ve de samimisiniz Ekrem bey Zafer bayramımızı da sadece siz kutluyorsunuz büyüksünüz başkanım
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PAŞALI: Kansere çareyi Cumhurbaşkanı sonunda buldu. sigaraya devamlı zam yaparak vatandaşa sigarayı bıraktırıyor.
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