Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a 25 Yıl Önce Çekilen Fotoğrafı Gösterdi

İstanbul'da 8 ilçede geçersiz sayılan oyların sayımı devam ederken, Ekrem İmamoğlu canlı yayına çıkarak önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulunan İmamoğlu, 1994 yılında çekilmiş bir de fotoğraf gösterdi.

"KAYGILI ORTAMLARA SÜRÜKLENMEMEK İÇİN..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürece katkı sunmasını beklediğini belirten İmamoğlu, "Aynı zamanda sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan sürece katkı sunmasını, dünya çapında izlenen İstanbul seçimlerinde kaygılı ortamlara sürüklenmemesi için bu durumun Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da dikkatle irdelenmesi ve sürece katkı sunmasını, bir an önce bitirip birbirimizi tebrik etmeyi, bilimi, üretimi, ekonomideki sıkıntıları çözmeyi, bir an önce bazı milli meseleleri bir arada çözmeyi başaracak bir atmosferi ülkemize sağlama mecburiyetimiz vardır" dedi.

FOTOĞRAF GÖSTERDİ

Konuşmasının devamında 25 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günün fotoğrafını gösteren İmamoğlu "1994, Refah Partisi Genel Başkanı, SHP'li Nurettin Sözen, o dönem seçimi kazanan sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ikisinin elini kaldıran sayın Necmettin Erbakan. 2019'dayız, hangi dönemde yaşıyoruz. 25 yıl sonra kazananın elini ayağa kaldırmak bu kadar zor mu? Gelin, elimizi ayağa kaldırın biz de bu memleketin, bu cennet vatanın saygın bir vatandaşı olarak belediye başkanlığını en güzel şekilde yapmaya başlayalım. Adalet istiyorum. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı." ifadelerini kullandı.

İşte İmamoğlu'nun gösterdiği o fotoğraf karesi...

İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sizleri yine kampanya merkezinde ağırlıyoruz, gönül isterdik ki sizi belediye binasında ağırlayalım.Seçim süreçleri bu süreçte farklı bir evrilmeye devam ediyor Türkiye'nin bir yerel seçim yaşadığını defalarca dile getirdim. Biz bunu dile getirirken başka kavramlar sürecin içine dahil edilmeye çalışıldı. İstanbul'u yönetmeye talibiz dedik."

"MAZBATAMIZI TALEP EDİYORUZ"

"Biz adalet istiyoruz. 16 milyon insanın vicdanının ve büyük seçimin karşılığında seçilmiş olan oylarıyla beraber YSK'nın açıkladığı oylarla beraber belli olan sonucuyla beraber mazbatamızı talep ediyoruz. YSK'yı göreve davet ediyorum. Süreci tüm hassasiyetiyle yönetmesini istirham ediyorum."

"NE OLDU DA 'EN ŞAİBELİ SEÇİM' OLDU"

"Türkiye seçim sistemi açısından dünyanın en güvenilir ülkesidir diyen hükümet adına sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı... Bir sürü sözü ve verilen beyanatları tek tek sıralayabilirim. Ama gerek yok siz daha rahat bulabilirsiniz. Ne oldu da "Bu seçim Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en şaibeli seçimidir" diyecek kadar bir derinliği, siyasi partinin genel başkanı öyle bir derinlik ki dipsiz kuyu haline getirmeye çalışıyor."

"ÇOK KARARLI ŞEKİLDE SİSTEMİ TAKİP EDİYORUZ"

"Başarısız olup birbirlerini suçluyor olabilirler. Bu hesaplaşma zeminini bizim üzerimizden yapmaya çalışıyor olabilirler. Hatta İstanbul halkını tehlikeli bir biçimde bu sürece davet etmeye çalışıyor olabilirler. Yaratılmak istenen algılarla, hatta işin içerisine bir takım terör örgütlerini katarak vs vs yapabilirler. Ama burada CHP var, biz varız. Ben varım. Çok kararlı şekilde sistemi takip ediyoruz."

"TÜRKİYE'NİN İTİBARINI ZEDELEMESİNLER"

"Sanki elinden oyuncağı alınmış gibi davranarak Türkiye'nin itibarını zedelemesinler. Bu şekilde devam ederlerse Türkiye zarar görür. O bakımdan kurulan cümleleri, kendi aralarındaki WhatsApp mesajları vs vs... Herkes görüyor. 16 milyon insana saygısızlıktır, ihanettir."

"BANA VERİLEN OYLARI SAVUNUYORUM"

"Ben burada sadece bana verilen oyları savunuyorum. Bu seçimin kaybedeni yok diye ilk saatte söylemiş birisiyiz. Aynı yaklaşımımız devam etmektedir."

"ZAMAN KAZANILIYOR OLABİLİR"

"Zaman kazanılıyor olabilir. İBB içerisinde bu süreçte neler olabileceğine dair duyumlarımız ve tespitlerimiz var. Somut tespitlerimiz de var. Bazı kurumlara gidip iptal edemedikleri dijital verileri iptal edilmesi konusunda nasıl destek istediklerini de biliyoruz."

"İSPARK'TA NELER OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

"1-2 gün içerisinde İSPARK'ta neler olduğunu da biliyoruz. Alın teri döken personelin nasıl baskı altında tutulduğunu da biliyoruz."

"CHP'NİN OYU 177 AMA YSK'DA 1 OLARAK İŞLENMİŞ"

"Bir örnek, Bakırköy'de CHP'nin oyu 177 ama YSK'da 1 olarak işlenmiş ve hala düzeltilmemiş bir sandık evrakı. Onlarcası var bu arada. Bir kısmı düzeltildi. Bakırköy'deki 1239 numaralı sandık. Bunlar var. Olacak. Ama sürece tesir etmediği ortadadır."

"ÖZEL BASKI ALTINDA KARAR ALINIRSA..."

"O sandıkta insanlar var. Şerh koyulanlar var. Bunlar somut işlemlerdir ama genel üzerinden yapılan hareketler soyuttur. İstanbul'a özel, bugüne özel baskı altında karar alınırsa bu toplumun vicdanında asla kabul görmez. Sürecin güvencesi YSK'dır. YSK, geçmişteki uygulamalarına ve içtihatlarına sadık kalsınlar. Baskılara göre hareket etmesinler."

ANITKABİR ZİYARETİ

"Parti merkezlerinde toplantılar yapacaklarına, sürecin bağlanması ve yetkilerin teslim edilmesi gerekmektedir. Ben dün Ankara'daydım. Söz verdiğim gibi Anıtkabir'i ziyaret ettim. İnsanların selamlaması, kabul etmişliği benim için mutluluktur. Toplumun bu kabul edişini yetkililer de anlasın ve gereğini yapsın."

"HIRSIZLIK" İDDİALARI

"Ahlaksızca 'hırsızlık' gibi terimleri kullanıp insanları yargılamasınlar, hadlerini bilsinler. Lütfen sürecin sağlıklı şekilde bugün, yarın neticelendirilmesi elzemdir."

BAHÇELİ'YE ÇAĞRI

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye seslenmek istiyorum. 'Bir oy bile yeterli' dedi. Doğru. Bu sürece katkı sunmalılar. Bu süreci kişisel ihtirasları, başarısızlıkları üzerinden kendi aralarındaki kavgalarıyla bir yere bağlamaları konusunda sayın Devlet Bahçeli'nin özenle katkı sunmasını özenle istiyorum. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olarak bunu istiyorum, istirham ediyorum."